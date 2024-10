Bake Off Famosos: quiénes fueron los participantes con peor rendimiento

Bake Off Famosos está en su octavo programa y ya cinco famosos fueron eliminados. Entre los participantes que dejaron la carpa fue Ángela Leiva, que emocionó a todos los jueces por sus conmovedoras palabras.

“Safé. Pero no me da una gran alegría y si tengo una alegría no lo puedo disfrutar, porque me voy más triste que contento”, aseveró Damián De Santo, quien tuvo un mano a mano con Ángela Leiva.

Ahora bien, este nuevo programa trajo dos desafíos supercomplejos. Por tanto, los jugadores restantes debieron mostrar todas sus habilidades gastronómicas en marcha. “Los demás participantes siguen dándolo todo en esta competencia que se pone cada vez más picante”, aseveró la cuenta oficial del programa.

Bake Off Famosos: en qué consiste el desafío creativo

El capítulo comenzó con un nuevo tipo de energía. “Hay que ver qué se les ocurre a los tres fantásticos”, aseveró Vero Lozana sobre los nuevos desafíos de Bake Off Famosos.

Cami Homs destacó en la prueba de hoy en Bake Off Famosos. Captura: Telefe

Seguidamente, los integrantes felicitaron a Cami Homs por el delantal celeste. Ahí, destacó que le quitaría la energía negativa a la vestimenta. “Vamos a sacarle la mala onda”, determinó la expareja de Rodrigo De Paul.

Pasado ese momento, Wanda Nara reveló que la temática de este 10 de octubre era el mate. Por tanto, debieron hacer unos mini budines en tal solo 50 minutos. Los que gozaron de un mayor rendimiento fueron Mariano Iudica, Andrea Del Boca, Nacho Elizalde, Eliana Guercio,

Quién es el mayor rival de Cami Homs en Bake Off Famosos

Durante la charla con Camila Homs, reveló quién era su más grande competencia en Bake Off Famosos. Se trata de Callejero Fino, el cantante que ha sorprendido con sus dotes de cocina. “Calle se la da de guardado mal”, aseveró la influencer.

La inesperada reacción de los jurados de Bake Off al probar los alfajores con fernet de Callejero Fino: “Hay que trabajar mucho...”.

En qué consiste el desafío técnico

Luego de realizar el desafío creativo, la conductora presentó el nuevo reto técnico para compartir con mates. Se trató de cuatro pastafrolas sin molde. La misma se debió realizar con un airfrier. “Todos van a salir en primeros lugares”, detalló Damián Betular.

Receta y paso a paso de la tradicional tarta.

El beneficio que tuvo Cami Homs fue esencial para el desafío. Logró tener 10 minutos de ventaja y le otorgó cinco minutos a Mariano Iudica. “Si hay una amiga que es solidaria con todos es Cami”, expresó el actor con emoción.

Sin embargo, pese a los beneficios, todos los participantes pasaron un mal rato. Inclusive Homs, quien confirmó que el delantal celeste tendría una maldición. “Se me abre el salero entero en la preparación”, exclamó la influencer con sumo estrés.

Quién tuvo las mejores Pastafrolas en Bake Off Famosos

Finalmente, el jugador que tuvo el peor rendimiento fue Damián De Santos. “Todo mal me salió, todo mal”, expresó el actor con frustración. Entretanto, la ganadora fue Camila Homs, ante todas las complicaciones. “Por qué no puedo ser Cami Homs, por qué no puedo tener su carita”, espetó Nacho con furia.

Estos fueron los peores jugadores de Bake Off Famosos

Finalmente, tres jugadores fueron elegidos como los peores de del 10 de octubre. Estos fueron Andrea Del Boca, Damián De Santos y Cande Monfelse. “No estoy para nada de acuerdo. No siento que merezco estar entre las tres peores”, aseveró la bailarina argentina.