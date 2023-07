Así está hoy Millie Stegman, la villana de Chiquititas: de la pantalla chica hacia un “llamado” de los espíritus

Millie Stegman es una actriz argentina de 55 años que estuvo activa en el mundo de la actuación desde 1985 hasta 2012, es decir, 27 años de trayectoria con papeles muy importantes y trascendentales en la audiencia del país en aquella época, como, Son de Diez y Chiquititas, entre otros.

La exactriz participó en múltiples telenovelas exitosas y se ganó el prestigio de una gran villana y temida por el público juvenil tras protagonizar a Pía Pacheco Acevedo, una mujer cruel de clase alta que solamente estaba interesada en el dinero de su pareja, Juan Maza, y además, empeoraba el trato de los niños.

Millie Stegman

Durante una entrevista radial para Radio Mitre, luego de años alejados del mundo del espectáculo, Millie contó los motivos. Todo cambió en un viaje que realizó junto a su prima para visitar la Virgen de Salta, la exactriz dijo: “No tuve una formación cristiana, ni siquiera ahora sé los Mandamientos. Frente a la Virgen sentí un amor que vence las dificultades”.

Y agregó: “Yo no conocía ese amor y por eso me sigo emocionando al contarlo. Entonces pedí perdón por todas las cosas que sentía que no estaban bien. Se me reveló el amor de Dios. Para mí, fue el espíritu que se manifestó. Fue el espíritu en su totalidad. Recibí el llamado de Jesús y de María, el amor más grande y puro que haya sentido jamás, y decidí aceptar ese llamado”.

Millie Stegman: de la fama total al camino de Dios

La última vez que se la vio fue en el Hospital Rivadavia de Recoleta, mientras realizaba un servicio de voluntariado espiritual. Teniendo en cuenta que allí hay una imagen de la Virgen.

Otros trabajos de Millie Stegman

Aunque su paso por las telenovelas fue significativo, también participó de cuatro películas importantes como, Papá es un ídolo y Brigada Explosiva. También fue conductora de Bricolage en Utilísima y participante de Bailando Por Un Sueño en 2008.