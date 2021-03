Gabriel Corrado y Jey Mammon protagonizaron un llamativo y divertido momento durante su charla en Los Mammones. El actor contó una anécdota que vivió con Millie Stegman durante las grabaciones de la novela Perla Negra de 1994.

Todo ocurrió cuando Mammon le preguntó a Gabriel Corrado sobre su carrera artística y el significado de ser señalado como un galán de telenovela: “Vos sos un gran actor. Seguramente, fue una disyuntiva en un momento de tu vida cuando te dijeron ‘tenés que ser galán’ y por ahí creías que te restaba el precio. Pero, en realidad, nada que ver”.

“Lo que pasa es que no tiene una gran prensa el tema de ser galán. Pero me siento súper orgulloso”, respondió el actor, el cual recibió una divertida contrapregunta del conductor: “Pero, ¿tiene que ver el tema de cuán buen actor o no eras con el tema de las bofetadas que te daban o no?”.

“Te va a acomodando”, respondió Corrado, ocasionando risas en el set. Fue ahí cuando llegó la pregunta de Mammón que trajo el recuerdo de la anécdota: “¿Es verdad que una de Millie Stegman te dejo medio knockout?”.

Millie Stegman le habría dado una fuerte cachetada al actor mientras grababan.

“Una cachetada de Millie Stegman me sacó del decorado porque ella tiene una mano muy grande. Fue en Perla Negra y le dije ‘Millie, esto es ficción’. A partir de ahí nos empezamos a dar unas cachetadas que son bárbaras donde te pasa la mano por delante y vos tenés que acompañar el movimiento. Pero eso era televisión verdad y eso era un cachetazo en serio”, explicó el actor.