Así está hoy Hannah, la tierna hija de 5 años de Andrea Estévez

Andrea Estévez se destacó durante mucho tiempo en el mundo del entretenimiento, principalmente en la industria televisiva y teatral de Argentina. Sin embargo, hace algunos años decidió emprender un nuevo camino, armó las valijas y se radicó en Estados Unidos.

Allí, la actriz tuvo a su hija Hannah, fruto de su relación con Juan Manuel García, de quien luego se separó.

Andrea Estévez es madre de una pequeña que recientemente cumplió 5 años.

Recientemente, la niña cumplió cinco años y se la pudo ver igualita a su mamá durante el festejo. “Verla convertida en lo hermosa, cariñosa y buena hija que es, me llena el corazón de felicidad“, señaló su mamá.

Así está hoy Hannah, la hija de Andrea Estévez Foto: Instagram

Y agregó: ”La veo todos los días y digo lo logré, en un abrir y cerrar de ojos pasó de tomar teta a vestirse sola diciendo ‘yo puedo mamá’. Y claro que podés, y así será con todo lo que te propongas”.

Así está hoy Hannah, la hija de Andrea Estévez Foto: Instagram

Cómo es la relación de Hannah con su papá, Juan Manuel García

Andrea señaló que la relación de Hannah con su papá no es la mejor:“Hoy tengo la energía 100 por ciento puesta en Hannah. Tomé esta decisión de no aconsejar al otro en lo que tiene que hacer como papá. Muchas veces dije que no sabe lo que se pierde y en realidad, la que se pierde algo es mi hija, porque es ella la que no puede disfrutar de un papá como tendría que hacerlo”.

Así está hoy Hannah, la hija de Andrea Estévez Foto: Instagram

Y agregó: “La ve a Hannah una vez cada dos o tres semanas. Yo no estoy para nada de acuerdo con una paternidad así. Creo que mi hija necesita una paternidad mucho más presente”,

“Los hijos son sabios. Ella se acostumbró a que al papá lo ve cada tanto y no lo cuenta en nada al papá; hace los dibujos del colegio y no lo dibuja a él. En ningún momento vino y me dijo que quería verlo”, concluyó.