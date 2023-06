Así está hoy Eloísa, la hija de 15 años de Joaquín Furriel y Paola Krum

La joven Eloísa Furriel, hija de los reconocidos actores Joaquín Furriel y Paola Krum, es la debilidad de sus padres, como ellos mismos hacen evidente en sus redes sociales. A pesar de mantener su cuenta de Instagram en modo privado, se puede apreciar que la adolescente de 15 años prefiere llevar un perfil bajo en cuanto a exposición pública.

Eloísa nació el 9 de febrero de 2008 y, según aseguró Minuto Neuquén, asiste a una escuela con orientación artística, donde explora su pasión por las artes. Además, la joven talentosa toma clases de canto, teatro y piano, dominando este último instrumento con habilidad.

Así está Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel Foto: Instagram

Eloísa no solo ha heredado el amor por el arte y el talento de sus padres, sino que es evidente su parecido con ambos, aunque guarda mayor parecido físico con su padre.

La actriz Paola Krum siempre ha dejado claro cuanto ama y admira a su hija Eloísa. Además, parece que la joven tiene el deseo de seguir los pasos de sus padres y sumergirse en el mundo del espectáculo.

En una entrevista con la revista Gente, Krum expresó su apoyo hacia los sueños de Eloísa: “La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento”.

La historia de amor de Joaquín Furriel y Paola Krum

Krum y Furriel comenzaron una relación cuando ambos protagonizaban la obra de teatro “Sueño de una noche de verano” en el teatro San Martín en 2005, de la cual dieron fruto a Eloísa en 2008.

Sin embargo, los actores separaron en 2011, cuando Eloísa, la hija de ambos, tenía solo tres años. Según reveló Joaquín hace un tiempo en Pampita Online: “Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella. No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí le imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”.