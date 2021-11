Después de tanta espera, finalmente Susana Giménez (77) entrevistará a Wanda Nara (34) tras el escándalo mediático en el que se vio envuelta después de que descubriera la supuesta infidelidad de su marido, Mauro Icardi (28) con la China Suárez (29).

Wanda Nara y Mauro Icardi, juntos nuevamente. (Instagram Mauro Icardi)

La diva ya lo había anunciado en el programa de su amigo Marley, “Por el mundo”. El conductor le había preguntado si iba a tener una charla exclusiva con la empresaria mediática.

“Sí, me voy a París a verla pero hoy me dijeron, yo no sé si me perdí algún capítulo o qué, pero que estaban en Dubai”, expresó un poco sorprendida, a lo que Marley agregó: “Se fueron a Dubai porque parece que están reconciliándose”, le respondió y agregó: “Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente”

Susana Giménez, Wanda Nara y Mauro Icardi en plena selfie.

La cita que tendrán las rubias será en el lujoso hotel “El Ritz”, propiedad de Mohamed Al Fayer, el padre de Dodi, quien fue novio de la princesa de Gales, Lady Di.

Propiedad del hijo de quien fue novio de Lady Di.

Según informó Pia Shaw en “Los Ángeles de la mañana”, el encuentro será de tres días y en distintos lugares, el Parque de los Príncipes, el estadio del Paris-Saint Germain, donde juega Icardi y Disneyland París.

El famoso hotel en el que se hospedarán Wanda Nara y Susana Giménez.

Por otra parte, otra de las panelistas, Maite Peñoñori contó detalles de lo lujoso y caro que es el Ritz: “La habitación más top sale 4300 euros, es más caro que el de Dubai que se alojó Wanda”.

Así es el impresionante hotel ubicado en París.

Cabe destacar que el rodaje se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre y el material no solo se podrá ver en Telefe, sino que también habrá un reality para la plataforma de streaming asociada al canal.

La amistad de Wanda y Susana

No es la primera vez que las dos se reunen en alguna parte del mundo. En 2017, “Su” se encontró en Milán con la exmujer de Maxi López y se fueron de compras juntas.

Cuando Wanda emitió la serie de mensajes en los que anunciaba su separación con el futbolista, la conductora le envió unas flores como muestra de cariño y apoyo.

Las flores que Susana Giménez le envió a Wanda Nara

“Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”, dijo Nara etiquetando a Su en la publicación de Instagram. Por su parte, ella lo compartió en su propio red social y le respondió: “Nos vemos pronto”.