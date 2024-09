Antonio, el hijo de Luis Ventura fue internado y preocupa su salud: ¿qué le pasó?

En la tarde de este jueves, Antonito, el hijo de 10 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue internado en la clínica Los Arcos de Palermo debido a una complicación en su salud. Desde el domingo pasado, el pequeño presentaba malestar, y según informaron sus padres, la situación habría sido provocada por un cambio en la medicación que estaba tomando, lo que afectó su bienestar.

“Arrancó el fin de semana. Algo le molestaba, estaba irritable… Coincide con que le quitamos una medicación que tomaba a la noche. Queríamos sacarle ese medicamento porque pensábamos que sería positivo para él”, contó Liuzzi en diálogo con Teleshow. Sin embargo, desde que dejaron de administrarle la medicación, Antonito comenzó a dormir mal y sus crisis se intensificaron a partir del domingo.

El periodista en la clínica con su hijo.

El estado de salud de Antonito y los desafíos que enfrenta

Antonito, quien nació de forma prematura, padece una encefalopatía crónica, lo que le causó dificultades en el habla y otros aspectos de su desarrollo. Desde pequeño, recibe tratamientos especiales y está bajo el cuidado de su neurólogo, el Dr. Alejandro Anderson. Su madre, Fabiana, explicó que el cambio en la medicación fue parte de un plan para mejorar su calidad de vida, pero al notar que las crisis persistían, los médicos decidieron volver al tratamiento anterior.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi fueron padres de Antonito hace 10 años.

“Estamos en permanente contacto con su neurólogo. Hizo una mejoría y eso es muy positivo”, comentó Fabiana, visiblemente más aliviada, aunque el pequeño sigue bajo observación. Este no es el primer episodio de salud delicada que atraviesa Antonito. En junio del año pasado, también había sido internado por un cuadro de neumonía y dengue, lo que generó una gran preocupación en la familia.

La pareja está preocupada por la salud de su hijo.

La angustia de ver a su hijo hospitalizado no solo afectó emocionalmente a Fabiana, sino también físicamente. “Paralelamente, me surgió un cuadro de estrés. Lo atendían a él en una cama y a mí en otra. Sentía que no me entraba el aire, me dolía el pecho”, reveló. Debido a su hipertensión, Liuzzi también tuvo que ser asistida por los médicos.