Antes de casarse, Lizy Tagliani reveló que va a ser mamá: “Un hijo es algo que va a perdurar para siempre”.

Lizy Tagliani parece tener todos los detalles para su casamiento el próximo 23 de marzo. Una fecha a la que no solo invitó a Mirtha Legrand, sino que le pidió que sea su madrina de casamiento. Ahora, a pocas semanas de que llegue el gran día, Tagliani reveló información sobre su futuro en pareja.

Es que Lizy no solo planea unir su vida con Sebastián Nebot, sino que también tiene en mente agrandar la familia. Un anunció que reveló a través de una entrevista.

Lizy Tagliani dará el "sí" el próximo 23 de marzo.

“Yo siempre me quise casar. Va a ser una ceremonia tradicional, por civil, el 23 de marzo. Esa misma noche hacemos la fiesta en un salón de una amiga en Berazategui. Elijo casarme con Seba porque me enamoró su compañerismo, su contención y su extremo amor”, expresó Lizy.

Luego llegó la gran noticia, aunque por lo pronto solo ha empezado el trámite de adopción: “Con él quiero ser madre. Ya hicimos los papeles de inscripción para la adopción y ojalá se nos dé”.

Cuál es el nombre que eligió Lizy Tagliani para su bebé

“Me gustaría que nuestro hijo se llame Jaime si es varón porque Sebastián se llama así. Me encantó ese nombre. Nunca le había prestado atención a ese nombre hasta que me contó que su segundo nombre es ese. Me engancha porque me hace acordar a Jaimito: un hijo mío me lo imagino así libre y medio demonio. Y si es nena, me gustaría que sea Celestina como mi mamá”, explicó Lizy.

Lizy Tagliani reveló el nombre que le pondría a su hijo.

Cómo fue la propuesta de casamiento de Lizy Tagliani

Fue el pasado 12 de septiembre, precisamente el día de cumpleaños de Lizy, el día que la animadora recibió la romántica propuesta y que compartió a través de su cuenta de Instagram. Primero, el video del momento y luego, una foto juntos con sus respectivas alianzas.

“La vida no para de regalarme momentos hermosos, amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos, momentos únicos, inolvidables... como si angelitos han pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. Sebas sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana, siempre”, escribió.