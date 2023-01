Año Nuevo Chino: 4 rituales para atraer abundancia y suerte en el año del Conejo del agua.

Limpiar la casa y tirar lo que no se usa: antes de la Fiesta de la Primavera, se recomienda limpiar a fondo la casa. No solo barrer de forma literal, sino también liberar las malas energías que se acumularon durante todo el año y preparar el hogar para recibir la buena suerte. Esto ocurre con los objetos que ya no se usan. Según el Feng Shui, estos elementos que no se utilizan estancan la energía negativa dentro del hogar, evitan que lo bueno ingrese. Por eso se recomienda agradecer y tirar los objetos en desuso.