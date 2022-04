Ana Rosenfeld no enfrenta sus mejores días. Ante la inminente suspensión de su matrícula para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, se le suman las acusaciones de al menos 15 ex clientas que aseguran haber sido engañadas. En las últimas horas salieron a la luz los testimonios de dos mujeres, y la letrada decidió defenderse.

Una de las damnificadas habría sido Gabriela Centurión, quien contrató los servicios de la abogada en 2010 para que la asesore en su divorcio. En comunicación con “Intrusos” aseguró: “Me pidió un adelanto de 5 mil dólares, le pagué la cifra y ella no me extendió un recibo por el pago. Le insistí y me dijo que podía darme el recibo pero por la mitad del valor y en pesos”.

Rosenfeld se defendió de las acusaciones (Captura "Debo decir")

Luego siguió: “Me hizo firmar un convenio con una cláusula que decena que si le revocaba el patrocinio tenía que pagarle 10 mil dólares”. Al mismo tiempo confesó que con el correr de los años notó que su causa no avanzaba: “Me empecé a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comencé a preguntar qué pasaba y no recibí respuestas. Cuando le revoqué el patrocinio, me inició la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me lo embargó y obtuvo los 10 mil dólares de ahí”.

Similar fue el caso que denunció Fernanda Charquero en el mismo programa, quien contrató a Rosenfeld en 2011 por la causa de “divorcio y alimentos”. Según contó, la profesional le cobró 8 mil dólares por tomar la causa y tampoco le entregó un recibo.

Ana Rosenfeld debutó como panelista de "LAM" Foto: Instagram

“Firmamos un convenio que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo ‘mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo’. Me responde que si yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares. Pasa el tiempo. Yo me tuve que mudar varias veces. Se me pierde el contrato. La llamo, le pido una copia y veo que decía que ella se iba a quedar no con el 7 sino con el 15 por ciento”, detalló indignada.

Y contó: “Un día voy al juzgado y me encuentro que ella no había contestado una demanda que yo le había presentado a mi ex. Como nosotros no contestamos. Entonces, eso lo perdí”.

La palabra de Ana Rosenfeld

Ante los trascendidos de sus ex clientas, la abogada rompió el silencio y en comunicación con el ciclo de Florencia de la V, en referencia a las declaraciones de Centurión soltó: “Después de 8 años que trabajé para ella, cobró y yo no pude cobrar mis honorarios. Estos convenios son legítimos, nos permiten a los profesionales que nos embroman poder tener un seguro para cobrar mínimamente el trabajo que ejercemos con dignidad y profesionalismo”.

Mientras que sobre los dichos de Charquero sobre el porcentaje de comisión, la letrada aclaró: “El contrato no tiene una enmienda, no tiene un rayón, no tiene nada. Ella firmó el 15 por ciento, y de alimentos, pacté algo que está en el código, que me habilita a cobrar. No cometí ninguna falta anti ética y fui su abogada durante 10 años”.

También aclaró que no cobra sus honorarios en dólares, sino que el costo de las consultas van desde los 12 mil a los 15 mil pesos más IVA y que nadie se va sin una factura.

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre la suspensión de su matrícula

La abogada aclaró que aún puede ejercer su labor como profesional ya que la Corte todavía no lo confirmó, pero aseguró que la inhabilitación podría llegar en cualquier momento. “Voy a estar suspendida seguramente cuando la Corte confirme o no esa resolución, pero hoy sigo teniendo mi matrícula”, explicó.