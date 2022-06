En un momento complicado de su carrera, Amber Heard atraviesa también una difícil realidad económica luego de haber perdido el juicio contra Johnny Depp por difamación. El jurado de siete personas encontró culpable por unanimidad a la actrizy determinó el pago de una suma millonaria a modo de compensación hacia su exesposo.

Heard deberá abonar 10 millones de dólares por daños compensatorios y 350.000 dólares en daños punitivos, cuya cifra original era 5 millones, pero luego la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, la rebajó. Es por esa cantidad que la actriz escribirá un libro sobre su vida privada y también sobre su matrimonio con Depp.

Johnny Depp y Amber Heard durante el juicio. (AP)

La información la dio a conocer en las últimas horas la revista estadounidense OK! Magazine, que confirmó que la estrella de “Aquaman” estaría dispuesta a contar sus intimidades y hablar de su relación con el protagonista de “Piratas del Caribe” luego del escandaloso juicio en búsqueda de limpiar su imagen.

Una fuente aseguró que la actriz no está en “condiciones de rechazar el dinero” y reveló que ya habría firmado un contrato. “Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”, aseguró.

La palabra de Amber Heard tras el juicio con Johnny Depp

En una reciente entrevista con Savannah Guthrie para NBC News, Heard confesó que sigue enamorada de su ex: “Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

Y expresó su opinión sobre la decisión del jurado: “No los culpo. En realidad lo entiendo. Johnny Depp es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”. Mientras que en cuanto a su actitud reconoció: “No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”.