El llamativo acuerdo que tuvo Alejandra Maglietti con su pareja para elegir el nombre del bebé.

Alejandra Maglietti está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Después de una intensa búsqueda, que estuvo marcada por muchas frustraciones y desafíos emocionales, la modelo y conductora finalmente pudo anunciar que está esperando su primer hijo.

Alejandra Maglietti anunció su embarazo y mostró su pancita

En un emotivo mensaje compartido con sus seguidores, reveló que junto a su pareja, Juan Manuel, están a punto de iniciar esta nueva etapa como padres. La noticia ha conmovido a sus fans, quienes la han acompañado en este largo proceso y celebran junto a ella este esperado y hermoso momento.

Cómo se llamará el bebé de Alejandra Maglietti

La semana pasada, la abogada había revelado que el bebé que espera será un niño, pero había decidido no compartir el nombre aún. Sin embargo, este miércoles aprovechó un momento en Bendita para hacer el esperado anuncio. “Se va a llamar Manuel”, expresó emocionada.

Según explicó, tenía un acuerdo con su pareja para elegir el nombre del bebé: “Si era mujer, se lo iba a poner yo porque ya lo tenía elegido desde hace años, pero como es varón, le tocó a él. A mí me encanta igual”, confesó con una sonrisa.

Alejandra Maglietti contó las complicaciones que atraviesa en los primeros momentos de su embarazo. (Foto: Captura de pantalla)

Todos sus compañeros celebraron la noticia y hasta le llevaron un plato de tomates, su antojo durante estas últimas semanas. “¡Chicos! Con lo caros que están... me muero. Me da este antojo, uno peor no me podía haber tocado”, comentó entre risas.

La modelo y abogada espera a su bebé para la segunda mitad del año. En varias entrevistas, ha compartido que la maternidad es algo que siempre había soñado, pero que hasta hace poco no había sido posible. A pesar de su deseo de ser madre, fue recién con la llegada de Juan Manuel a su vida que realmente se propuso hacerlo realidad. La relación con su pareja le brindó la estabilidad emocional que necesitaba para emprender este hermoso camino hacia la maternidad, y hoy está más feliz que nunca con la noticia de su embarazo.

El insólito rol de la inteligencia artificial en el embarazo de Ale Maglietti

El resultado del análisis llegó mientras Maglietti estaba al aire en Bendita. “Miro y veo un número raro. Sabía que si era un poco elevado, significaba que estaba embarazada. Me salió como 800 las HCG, entonces dije: ‘chau, le pregunto a Chat GPT’”. Sin dudarlo, recurrió al bot de inteligencia artificial para interpretar los valores. “Me dice ‘estás embarazada’ y así fue como me enteré”, contó entre risas.

Su anécdota no tardó en volverse viral, generando un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios comentaron que también recurrieron a la inteligencia artificial para consultas médicas, mientras que otros se divirtieron con la insólita situación.