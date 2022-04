El actor francés Alain Delon, considerado durante muchos años como “el hombre más lindo del mundo”, solicitó la aplicación de la eutanasia para tener una muerte digna a sus 86 años y luego de sufrir un doble ACV en 2019.

Fue su hijo Anthony quien confirmó la decisión del artista, quien ya lo había mencionado en varias entrevistas. Alain nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, Francia, pero reside en Suiza donde el procedimiento es legal.

“Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no podés hacer nada al respecto”, había expresado en declaraciones públicas. Y por entonces explicó estar a favor de la muerte digna porque: “Primero, vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural”.

Alain Delon junto a su hijo Anthony

Cuál será la sustancia que le aplicarán a Alain Delon

Si bien aún no se conoce cuándo se llevará a cabo el procedimiento, trascendió que el actor recibirá una dosis de pentobarbital sódico, el fármaco usado para la pena de muerte. Es un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca el deceso en pocos minutos.

Cuando la droga comienza a hacer efecto induce a un coma profundo que en menos de una hora provoca la muerte. Alain Delon se lució en cine en su adolescencia en películas como “El gatopardo”, “Rocco y sus hermanos”, “A pleno sol”, “Como un Boomerang”, que lo catapultaron como el sex simbol de la época en la década entre el ‘60 y ‘70.

Alain Delon joven Foto: web

La despedida de Alain Delon

En 2019, mismo año que sufrió el doble derrame cerebral, el artista recibió el premio a la trayectoria en el Festival de Cannes y sobre el escenario manifestó: “Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida”.

Mientras que recientemente en redes sociales se expresó: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.