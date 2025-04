¡A los gritos! La Negra Vernaci estalló al hablar de la denuncia que la involucra con una red de trata

En medio de una verdadera bomba mediática, Elizabeth “La Negra” Vernaci alzó la voz con fuerza luego de que su nombre apareciera en una presunta denuncia que la vincularía con delitos gravísimos como la trata de personas y el abuso de menores.

La noticia fue difundida por el periodista Tomás Méndez en la pantalla de El Nueve, quien expuso un documento que incluiría también a Florencia Peña y a otras figuras del medio. La supuesta denunciante sería Viviana Canosa, aunque la información todavía es confusa.

La Negra Vernaci estalló de bronca al hablar de la denuncia.

“Pará, no es una bizarreada. Tengo que salir a hablar y decir que esto no es lo lógico ni lo normal. Hay una familia, hay amigos, hay personas que no pueden pensar cualquier cosa”, dijo Vernaci, visiblemente angustiada, durante su programa.

La conductora apuntó directamente a quienes lanzaron la información sin verificar: “No puede alguien que no te conoce dar a entender que vos sos algo tan aberrante como un pedófilo”.

La Negra Vernaci habló sobre el resto de los famosos involucrados

Durante su descargo, Vernaci recordó que sus abogados ni siquiera lograron acceder a la supuesta causa. “Desconozco todo. No pude ver la causa. El periodista supongo que estaba leyendo algo, pero no creo que haya inventado esos nombres”, señaló.

También se comunicó con otros implicados como Damián Betular, Lizy Tagliani y Flor Peña: “Hablé con todos. La verdad, no podemos creerlo. Hay como una incredulidad frente a esto”.

Negra Vernaci

Además, Vernaci fue tajante sobre lo que vendrá: “Yo voy a iniciar acciones legales contra todo aquel que haya dicho algo que no es correcto y que aparte es mentira. Por supuesto que sí”. Para cerrar, exigió responsabilidad en el manejo de la información: “Conjuguen bien los verbos. No digan ‘habría’, ‘hubiese pasado’. Díganlo con el verbo a ver si se la bancan”.