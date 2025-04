Florencia Peña rompió en llanto tras la grave acusación de Viviana Canosa: “Hay un límite...”.

Este jueves, Florencia Peña reaccionó con furia en vivo durante un móvil, luego de que su nombre fuera mencionado en relación a una supuesta red de trata de personas. Junto a ella, otros famosos como Damián Betular, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y varios más también fueron implicados en esta grave acusación, lo que generó gran revuelo en las redes sociales y los medios. La conductora, visiblemente alterada, expresó su enojo y desmintió categóricamente cualquier vínculo con estos rumores, defendiendo su honor y el de sus colegas.

Flor Peña se ausentó y Fer Dente la reemplazará.

Florencia Peña rompió el silencio sobre la denuncia por “trata de menores”

En una respuesta inusitada, la actriz se presentó en los estudios de América con lágrimas en los ojos para hacer un contundente descargo en vivo que se extendió por varios minutos. “Siempre he sido una persona controversial, soy picante y acepto el juego. Sé cómo jugarlo. He soportado mucho y eso es parte de lo que soy. Acepto las consecuencias de ser quien soy y de lo que digo”, expresó.

Con su hijo Juan a su lado, brindándole apoyo emocional y físico, la actriz señaló que las acusaciones no solo afectan su vida, sino también la de su familia. “Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota”, expresó indignada.

Sobre este tema, Florencia subrayó que a lo largo de toda la jornada diversos medios digitales y televisivos difundieron la información dándola a entender como si estuviera involucrada en esta organización. “Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio. Pero un delirio que me excede”, remarcó.

Reflexionando sobre la situación junto a sus colegas Damián Betular y la Negra Vernaci, Flor expresó su frustración por tener que abordar este tema públicamente. “Hablándolo con (Damián) Betular, hablándolo con la (Negra) Vernaci… Yo no querría estar acá sentada, querría estar acá sentada hablando de la obra. Hablando de nosotros, hace mil años que no vengo, pero vine, iba a salir por teléfono, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya”, se lamentó, antes de apuntar directamente contra los medios de comunicación.

“Tengan mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Porque yo estuve ensayando todo el día, no estaba muy enterada de lo que había pasado. Recién llegué a casa y vi un video de este hombre (Juan Manuel Dragani) hablando de mí”, indicó.

Florencia Peña rompió el silencio y habló de la visita a Alberto Fernández: “No hay ningún video”

Indignada por la liviandad con la que se difundió la acusación, Florencia cuestionó la falta de responsabilidad en los medios. “Dijo que la denuncia es ‘recluta menores’. Lo afirmó, no dijo ‘reclutaría’. ‘Recluta menores en tal dirección y tal dirección’… Y nadie le dice ‘pero ¿cuáles son las pruebas?’”, reflexionó.

“Con este asunto de que como hay secreto de sumario se agarra todo eso y dice ‘no bueno pero todo está en la causa’. No hay secreto de sumario un pingo. Y yo ya hablé con Burlando, y lo pueden llamar. Me dijo ’Yo me metí en la causa y no hay ninguna denuncia’”.