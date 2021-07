En la localidad de Montecarlo un hombre que trabajaba en el casino falleció, sin embargo sus compañeros aseguran que había solicitado permiso para retirarse pero desde la empresa lo obligaron a seguir con sus labores.

Por ello amigos y familiares del hombre que fue identificado como Lyon Borche Tulian, quien falleció ayer luego de intentar entregar certificados médicos por sus guardias en la sala de juegos, decidieron comenzar medidas de fuerza contra la empresa.

Un familiar del hombre expresó que “estaba mal, se notaba y no hacía falta preguntarle, se lo veía, pero no les importó nada y lo obligaron a trabajar” agregó además que “se descompuso pocas horas antes en el baño del casino, no se sentía bien, pero tenía miedo de perder el trabajo, aunque decía que a fin de año iba a renunciar porque ya era insoportable la situación”.

De igual manera relataron sus propios compañeros sobre el accionar de la empresa y salieron a reclamar la falta de empatía, ya que según aseguran, no se comunicaron ni para ver si la familia de Lyon necesitaba algo.

Dante, uno de los referentes de la medida de fuerza expresó que “no llamaron, no se acercaron. Ni siquiera flores fueron capaces de mandar, parece no son seres humanos”

Fuente: Alem News