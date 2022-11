Paran nuevamente las actividades en la fábrica de zapatillas DASS Eldorado.

Desde ayer, la fábrica de zapatillas Dass Eldorado, nuevamente registra problemas para el ingreso de insumos, por lo que empresarios y sindicalistas acordaron que el lunes y martes no haya actividad de producción.

El delegado de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina (UTICRA),Darío Vera, confirmó que la fábrica paralizó sus actividades por 48 horas, por la falta de insumos para seguir produciendo.

Vera aseguró que fue una medida de común acuerdo entre las partes, e indicó que habría que tomarlo como un “fin de semana largo”, ya que no habrá descuentos a los empleados, ni mucho menos despidos o suspensiones.

“La empresa es una multinacional, no tiene problemas financieros, el problema es el mismo que el de todos en Argentina: no se consiguen dólares para importar insumos. Se toma esta decisión para no generar mayores inconvenientes a futuro”, describió el delegado.

Los elementos faltantes serían kits de suelas y capelladas (la parte superior de las zapatillas), principales componentes que se ensamblan en la localidad de Eldorado y que se traen desde Brasil.

“Estamos viendo a medida que pasan los días, porque llegan los insumos, pero muy a cuentagotas, entonces cuando sucede esto se va charlando con la empresa, con los directivos locales, y evaluando cada semana”.

Fuente: Primera Edición