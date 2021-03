Este viernes se realizó el encuentro de concejales Legislar 2021, que reunió a ediles de las localidades de Puerto Piray, Eldorado, El Alcázar, Caraguatay y Montecarlo. El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, participó del evento en el que transmitió los principales lineamientos tratados en el encuentro que tuvo lugar en la noche de este jueves en el Parque del Conocimiento, en Posadas, del que participaron el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y sus ministros, directores de entes y funcionarios de todas las líneas del gobierno provincial.

Durante su discurso, Arce remarcó que una de las premisas que siempre manifiesta Rovira es la de ejercer la política desde la generosidad, dejando de lado el ego personal y buscando soluciones para los misioneros. “No es solo ¿qué puedo hacer? sino el hacer, la acción. Por eso siempre nosotros inculcamos a nuestras generaciones futuras la cultura maker, es muy sencillo, es aprender haciendo. No tengo que estar muy preparado, no tengo que ir a una facultad, no tengo que ser profesional para solucionar los problemas de la gente. Si yo tengo esa cercanía, de en qué puedo ayudar y cómo lo hago, ya es suficiente. Eso es algo fundamental en todos los cuerpos legislativos de lso municipios”, indicó el vicegobernador.

En ese sentido, Arce recordó que el lema del espacio político “Primero Misiones”, simboliza el despojo de todo individualismo y definió que el Frente Renovador dejó de ser un partido para convertirse en un movimiento que se expresa como misionerismo.

“Nosotros hoy somos más misioneristas que renovadores. Defendemos un movimiento político pero hoy somos más misioneristas, y no solo acá, hacia el puerto. Oscar (por el gobernador Herrera Ahuad) prácticamente cada 10 días está yendo a reclamar algo que no pertenece al Estado nacional y eso también es misionerismo”, remarcó ante los ediles, legisladores provinciales y algunos funcionarios que lo acompañaron.

Para Arce, las posturas que expresa el misionerismo emanan del terreno en el que se mueven los concejales de todos los municipios. “Todo lo que nosotros vamos a reclamar nace de la necesidad que se manifiesta a través del contacto con la gente”, subrayó.

En otro tramo de su discurso, Arce destacó el acompañamiento del sector privado y el compromiso alcanzado entre el Estado y los empresarios para defender las causas que la provincia considera justas. “Es un momento muy productivo en cuanto que la parte privada nos está apoyando como nunca, porque entendieron que nosotros vamos más allá de un beneficio”, argumentó y añadió otra frase tomada de Rovira: cuidar a los misioneros. “Significa dos cosas fundamentales: la salud y la economía, que vayan siempre juntos porque se puede cuidar la salud y la economía como lo estamos haciendo”, reflexionó.

Arce recordó que Misiones tiene la primera economía del país que creció en medio de la pandemia por el coronavirus y apuntó a la resiliencia que tuvieron, tanto el Estado provincial como los privados, para superar un obstáculo.

“En comparación interanual 2019- 2020 ha tenido un promedio de 87% de aumento de la recaudación tributaria. Eso no es una cuestión de números, quiere decir que todos los contribuyentes que están aportando han mejorado y esto habla de la resiliencia, que es un término psicológico pero se aplica muy bien acá. No solo supera obstáculos sino que se supera a sí mismo, sale mejor de lo que era antes”, enfatizó.