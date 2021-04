Por tecer día consecutivo, los docentes agremiados en UTE y Ademys paran este miércoles sus actividados, en rechazo de la decisión del Gobierno porteño de mantener la presencialidad en las escuelas, a pesar del aumento de casos de coronavirus, y del fallo de la Justicia Federal del martes.

//Mirá también: Ciudad no acata el fallo de la Justicia Federal y este miércoles abren las escuelas porteñas

El gremios que reune a los docentes privados, Sadop, decidió por su parte continuar con las clases, pero en modalidad virtual. Mientras, el más grande de los gremios porteño, UTE, indicó que “la salud y la vida son prioridad”.

Varios docentes se plegaron al paro lunes y martes (Foto: Archivo)

En un primer momento, los gremios decidieron el paro después de que Horacio Rodríguez Larreta acudiera a la justicia porteña, que el domingo ordenó habilitar las clases presenciales en la Ciudad, en detrimento del DNU del Gobierno Nacional que dispuso suspenderlas en el AMBA por 15 días.

Tras dos días en esta situación, el martes la Justicia Federal se expresó al respecto, y mediante un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, ordenó suspender las clases presenciales en las escuelas porteñas hasta que la Corte Suprema resuelva el litigio.

Sin embargo, la administración de Horacio Rodríguez Larreta desconoció el fallo y ratificó el mantenimiento de la asistencia a las aulas. “Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”, comunicó.

//Mirá también: Alberto Fernández tildó de “estrago jurídico” al fallo que habilita las clases presenciales en la Ciudad

Así, los gremios anunciaron una nueva jornada de resistencia y de no asistencia a las aulas. “El Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta continúa sin cumplir con las medidas para proteger la salud de la población de la CABA y sostiene una “presencialidad” que dista mucho de ser una realidad”, escribió UTE en la nueva convocatoria.

“Seguimos luchando para cuidar la vida y la salud de alumnas, alumnos, docentes, no docentes y familias”, escribió por su parte Angélica Graciano, secretaria general de UTE-Ctera.

El enojo de Alberto Fernández

Tras la rebeldía del Gobierno porteño, Alberto Fernández calificó la actitud de “desobediencia civil” y se despachó compartiendo algunos tuits en la red social.

“Para el Gobierno la Ciudad incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial. Así lo expresó @alferdez a sus principales colaboradores”, reza un tuit del portal Dataclave, que el propio Fernández compartió, avalándolo.

Uno de los tuits compartidos por Alberto Fernández Captura

Con otro gesto en Twitter, el presidente insistió con la idea de la desobediencia. Las palabras no vinieron directamente de Fernández, sino de Lorena Pokoik, legisladora Porteña del Frente de Todos y vicepresidenta del Partido Justicialista de Capital Federal.

Uno de los tuits compartidos por Alberto Fernández Captura

“Lo que está haciendo @horaciorlarreta se llama delito de desobediencia. El domingo @horaciorlarreta dijo que los fallos hay que cumplirlos. Lo que no dijo es que no está dispuesto a cumplir con los fallos que no escriben sus amigos de la mesa judicial”, escribió Pokoik, y Alberto la retuiteó.

Pokoik también acusó al Gobierno porteño de reconocer “una resolución de un tribunal incompetente poniendose por fuera de la Constitución y la organización republicana”. “Esto ya sobrepasó la discusión sobre la autonomía. Esto es una grave desobediencia institucional en un momento donde nuestras vidas están en peligro”, escribió.

Con información de Télam.