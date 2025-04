Se extiende la crisis, pero el Gobierno no evalúa medidas

En un arranque de semana que fue continuidad del caótico escenario desatado tras las medidas arancelarias de Donald Trump, los activos argentinos sufrieron nuevas caídas, con fuertes bajas en acciones y bonos que dispararon el Riesgo País y apuntalaron la suba del dólar.

En tanto, a la espera de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional monitorea el desarrollo de la crisis financiera sin tener programado en el corto plazo medidas para atenuar el impacto en la economía local.

Solo se avanzará en acordar con el gobierno de Trump las posiciones arancelarias que quedaron abiertas para compensar las líneas de comercio bilateral.

Cerca del presidente Javier Milei consideran a la actual turbulencia en las bolsas como “normal” dentro de la dinámica de los mercados financieros y minimizan el aumento en la cotización de las diferentes variantes del dólar: “Bear market” (mercado bajista), fue la simple frase con la que se intentó minimizar la situación.

Acerca del aumento del dólar en los despachos contiguos a Milei enfatizaron: “No hay ninguna corrida”. De todas formas, miran de reojo el impacto que pude tener la suba de la divisa sobre los precios, especialmente en los alimentos que vienen recalentados en la última semana.

Durante la mañana del lunes el jefe de Estado siguió la evolución del cimbronazo global desde la Quinta de Olivos, pasado el mediodía desembarcó en la Casa de Gobierno, y eligió no pronunciarse directamente. Tampoco lo hizo ningún integrante del equipo económico, quienes han decidido también cancelar sus habituales apariciones en redes sociales conscientes de la reacción que podrían generar.

Milei solo se dedicó a retuitear expresiones de usuarios que destacaban la solidez fiscal del gobierno como herramienta para superar la actual crisis financiera.

En baja

Si bien el mercado terminó en rojo, la caída del Merval de Buenos Aires fue menor a la del resto de las plazas.

La jornada arrancó en la madrugada del lunes con bajas de 13% en Hong Kong, 7,3% en Shangai 7,8% en Tokio y 6% en China. En Europa el panorama fue similar: Frankfurt cayó 4,26%, Londres 4,3%, Francia 4,7%, Italia 5,1%, Portugal 5,6%, entre otras.

En el medio de la rueda circuló una versión de que Trump consideraba postergar por 90 días la aplicación de los aranceles con excepción de China. En ese momento, los mercados se dieron vuelta y por unos minutos operaron en “verde”, pero solo fue un albur ya que la Casa Blanca desmintió la noticia y la calificó como “fake news” de una cadena de noticias americana.

De todas formas, los principales indicadores de Wall Street recortaron las pérdidas. El Dow Jones cedió 0,9%, el S&P 0,23% y el Nasdaq subió 0.1%.

En este nuevo y temporal contexto, el Merval de Buenos Aires resistió de mejor forma y la caída fue de 1,3%; algo similar sucedió con el Bovespa de San Pablo

Las principales bajas se dieron en: Transener (-9,2%), Metrogas (-9,8%%), TGN (-7,15%), Loma Negra (-7%) e RSA (-5,4%).

Los ADR que cotizan en Nueva York también sufrieron mayoría de bajas. Las más golpeadas fueron: TGS (-6,2%), IRSA (-6,1%). Ternium, (-6,5%), Corporación América (-6,8%), Pampa Energía (-6,1%) y BBVA (-6,5%), entre otras.

Incertidumbre

Los bonos tuvieron pérdidas de hasta 5,3% como en el caso del AL41. De esta forma, el Riesgo País se disparó a 960 puntos. Esta es la situación que más preocupa al gobierno de Milei. “Si esto sigue varios días será más difícil refinanciar la deuda”, admitieron en la Casa Rosada.

La incertidumbre también se extiende a las negociaciones con el FMI porque este nuevo escenario abre un nuevo panorama. Es que uno de los principales objetivos del programa a firmarse es lograr una reducción de la tasa de riesgo para que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda para “rollear” los vencimientos que se concentran en los próximos meses. Esta escalada del indicador que elabora el JP Morgan posterga por algún tiempo esa opción.

El silencio obligado del Gobierno hasta tanto no se cierre el acuerdo con el FMI intensifica la ansiedad de los operadores acerca del nuevo esquema cambiario.

China devaluó el yuan 0,4% y las monedas de la región también se depreciaron lo cual reafirma las dudas sobre la continuidad del crawling peg al 1%.

La devaluación del yuan también es un impacto para las reservas, ya que disminuye el valor de los US$ 18.000 millones del swap que la Argentina computa como tenencia del Banco Central.

En su operación del día la autoridad monetaria tuvo que vender US$ 35 millones y de esta forma en lo que va de abril entregó US$ 23 millones. Esta baja se suma a los US$ 1.700 millones que perdió desde el 14 de marzo, momento en que el mercado “se dio vuelta” ante la falta de certezas sobre el próximo esquema cambiario.

Las reservas perforaron los U$S 25.000 millones y quedaron en U$S 24.791 millones.