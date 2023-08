Roberto Feletti sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa: “Son un shock de recuperación del consumo”

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, se refirió este lunes a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, respecto al “Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas”: Son un “shock de recuperación del consumo”, aseguró.

Roberto Feletti: "El plan es muy consistente". Foto Federico López Claro.

Y afirmó que de octubre en adelante habrá “un escenario de mayor flujo de divisas hacia la Argentina”.

”El plan es muy consistente”, afirmó Feletti en declaraciones a FM La Patriada, al analizar el impacto que tendrá el conjunto de medidas anunciadas ayer por el candidato a presidente de Unión por la Patria.

Feletti dijo que “este shock de recuperación del consumo tiene dos aristas: por un lado, un acuerdo de precios que sea consistente”, y consideró que “haber unificado la capacidad regulatoria del Estado, la Aduana y Secretaría de Comercio, para hacer cumplirlo es muy importante”. ”Por otro lado, una política de ingresos agresiva, que abarca tanto jubilaciones, asalariados informales y asalariados formales”.

Sostuvo que “si lográs estabilidad cambiaria, producto de los desembolsos; un acuerdo de precios trimestral consistente, con una pauta y un sendero que se cumpla; y lanzás una política de ingresos agresiva, vas a tener una recuperación fuerte del consumo en la última fase del año, es muy positivo”.

Asimismo, dijo que este año “hubo un problema exógeno que fue la sequía, que evidentemente el Fondo (Monetario Internacional) no comprendió o no quiso comprender antes”, y señaló que “fue un hecho en el cual perdés reservas en el primer semestre del año que no debiste haber perdido”.

”Ese faltante de divisas, que se logró equilibrar, era lo que iba condicionando los saltos cambiarios, iba condicionando las tensiones con las importaciones y obviamente aplicar una política de ingresos y precios en el marco de una inestabilidad cambiaria es complejo”, agregó.

Al respecto, señaló que “este último tramo del acuerdo (con el FMI) supera el problema ocasionado por la sequía y en términos de dólares vamos a un escenario mucho mejor”.

”De octubre hacia adelante va a ser un escenario de mayor flujo de divisas hacia la Argentina”, remarcó el exfuncionario. Además, dijo que “hay un escenario históricamente distinto en el que la energía va a dejar de ser un factor de restricción”, y consideró que pasará a ser “un motor de expansión y desarrollo, por la producción de Vaca Muerta y las obras que se han hecho”.

Roberto Feletti destaco la obra de Vaca Muerta. Foto: Federico López Claro.

”Estamos en un escenario muy favorable a futuro e inédito históricamente, donde el único proveedor de divisas no va a ser el sector agropecuario”, afirmó.

Feletti indicó que “la perspectiva de que tengamos un Banco Central con más volumen de divisas nos afloja la restricción del Fondo”. ”La expansión del superávit comercial que se va a dar sobre todo el año que viene tiene que ser usada para sacarnos los compromisos del Fondo de encima”, concluyó.