Nuevos aumentos en el dólar: el Gobierno sumará un recargo para los consumos en el exterior

En medio de cientos de rumores de nuevas cotizaciones, el Gobierno Nacional dispuso un nuevo recargo sobre los gastos en el denominado dólar tarjeta que es para aquellas personas que tengan consumos en los viajes al exterior. De esta manera, la divisa extranjera en los recargos con la tarjeta se le sumará una percepción adicional del 25%, más el Impuesto PAIS y la suma a la cuenta de Ganancias.

La medida regirá, en principio, para los consumos en dólares con tarjetas de crédito y débito que superen el valor de los U$S 300 en pasajes al exterior y paquetes turísticos. No regirá para otro tipo de consumos como, por ejemplo, los servicios de streaming o las compras para atesoramiento, conocido como dólar ahorro.

Las compras con tarjeta tendrán recargos a partir de los U$S 300.

También se aplicará para los considerados bienes suntuarios o “de lujo” comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama, jets privados -pequeños aviones; embarcaciones de uso recreativo -barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas, informaron esta tarde fuentes oficiales.

Considerando un tipo de cambio del dólar del Banco Nación de $150, si se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por dólar será de $ 300. Mientras que, los consumos por un valor inferior a US$ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio de $262 vigente en la actualidad, correspondiente al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de Impuesto a las Ganancias.

El objetivo de la medida -que comenzará a regir mañana luego de su publicación en el Boletín Oficial- es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local, al mismo tiempo que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento reducido de la población.

Sergio Massa, ministro de Economía. Adelantaron que podrían haber nuevas cotizaciones de la divisa extranjera.

En ese sentido, unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2,8 millones hizo gastos por menos de US$ 300 en el mes, a un promedio de US$ 22 dólares cada uno -equivalentes al 19% del total de gastos con tarjeta del mes-. Mientras que 200 mil personas hicieron gastos superiores a US$300 -por un monto promedio de US$ 1.314, equivalentes al 81% del total de gastos con tarjeta-.

“Dólar Qatar”, la nueva medida que apunta el Gobierno antes del Mundial

Falta poco para el inicio del Mundial de Qatar 2022, en donde se espera que haya una gran cantidad de argentinos presentes en Doha. En ese sentido, la preocupación del gobierno está en el éxodo de reservas podría llegar por el uso de divisas en el extranjero, por lo que apuntan al “Dólar Qatar”.

Se espera que más de 40 mil argentinos viajen a Qatar para ver a la Selección, solo en la fase de grupos. Foto: SYSTEM

La nueva divisa sería lanzada este miércoles, esperando el anuncio de la cantidad de gente que viajará desde la Argentina para alentar a la Selección en el Mundial. En ese marco, la nueva divisa tendría un valor de $300 y estaría vigente tanto para los argentinos que viajen como para los extranjeros que lleguen al país.

El déficit actual en la cuenta de turismo alcanzó los U$S 2.500 millones en 2021 y para este año la cifra sigue en aumento. De hecho, desde Economía temen que alcance a duplicar el valor del año pasado, alcanzando los U$S 4.000 millones.

Con información de Télam.