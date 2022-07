Silvina Batakis comenzó su primera semana de gestión real, con su equipo funcionando al 100%. De hecho, este lunes anunció una batería de medidas económicas para calmar a los mercados ante la volatilidad que amenazaba y ahora deberá buscar financiamiento para una deuda de más de $400.000 millones.

La ministra de Economía aseguró que la deuda del Tesoro tendrá que ofrecer tasas de interés positivas, por encima de la inflación. Es uno de los atractivos que diseñó el Gobierno para atraer a los inversores a los bonos en pesos y así poder financiar las cuentas del Estado. Sin embargo, Batakis piensa en nuevos mecanismos para fortalecer este esquema para depender menos de la asistencia monetaria del Banco Central.

Silvina Batakis remarcó que no piensa "gastar más de lo que tenemos", buscando el reducir el déficit. Foto Federico López Claro

Es que este miércoles, la titular del Palacio de Hacienda tendrá su primer enfrentamiento a una deuda importante que supera los 400 mil millones de pesos. En ese sentido, la licitación y el calendario que dejó Martín Guzmán fue ratificado por Batakis.

Rodeada por ministros y funcionarios de AFIP y el Banco Central (BCRA), la ministra adelantó también que buscará la creación de un comité asesor de análisis de la deuda soberana en pesos, aunque no ahondó en detalles ni en la implicancia de ese mecanismo.

Las medidas que anunció Silvina Batakis para calmar a los mercados

La primera medida anunciada fue que las cuotas presupuestarias mensuales que el ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. “Es decir, que no vamos a gastar más de lo que tenemos”, avisó.

“Los Estados no están para ahorrar”, dijo Batakis y señaló que las necesidades que tienen los argentinos son muchas. “Recordemos que hay habitantes en muchas ciudades que no tienen grifos y no pueden tener una ducha normal. Entonces, las necesidades son muchas y de eso somos conscientes. Por eso, el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente”.

Alberto Fernández se reunió con Silvina Batakis antes de los anuncios económicos. (Presidencia)

Al ser consultada sobre la brecha cambiaria, Batakis dijo que hay que tener en cuenta que el mercado paralelo transacciona unos 3 millones de dólares por día cuando en el mercado oficial se operan 1.000 millones de dólares por día.

El silencio del Kirchnerismo tras las primeras medidas que anunció Batakis

Ante el acercamiento de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, tras la salida de Guzmán y el encuentro con Massa, no hubo ningún dirigente representante del kirchnerismo que se haya expresado públicamente ante los anuncios de Batakis.

Si bien ni La Cámpora, ni el Instituto Patria se expresaron al respecto, si hay movimientos más afines a la izquierda que salieron a criticar las medidas y planean una movilización en contra de los recortes que planteó la flamante ministra.