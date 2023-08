El duro diagnóstico sobre la crisis de la fundación que integra Carlos Melconian

Un informe de la coyuntura económica de la asociación civil cordobesa sin fines de lucro, Fundación Mediterránea IERAL, a través de la editorial de Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, plantea el complejo escenario económico que atraviesa la Argentina.

El mismo comienza afirmando: “La paradoja de un mandato por reformas profundas, pero rutas todavía inciertas para alcanzarlas”, y luego detalla el porqué de su afirmación:

La transición hacia el 10 de diciembre será muy compleja porque estamos en medio de una gran paradoja: los votos del 13 de agosto muestran predisposición de la población a encarar reformas profundas, pero hoy es imposible saber quién y cómo habrá de liderarlas y, mientras estos dilemas se resuelven, afloran todas las inconsistencias de la política económica que el Gobierno había tratado de disimular.

La ventaja que le sacó Brasil a la Argentina en los últimos seis años en crecimiento y generación de empleos privados formales es una prueba de que reformas adecuadas pueden producir resultados visibles para la población en un tiempo razonable. En la Argentina, una fracción de la opinión pública parece creer todavía que las reformas son sinónimo de ajuste, pero es exactamente al revés. ¡¡¡Es la falta de reformas lo que nos mantiene en la estanflación!!!

El tipo de cambio CCL de 723 es el más alto en 13 meses, siempre medido en términos constantes a fin de poder efectuar comparaciones. Esto implica que se encuentra en valores similares a la turbulencia que se produjo tras la renuncia del ministro Guzmán, cuando el CCL hizo un pico de $736 a precios de hoy. Otro tanto ocurre con el valor del dólar “blue”, que incluso superó el pico de $741 observado en julio del año pasado.

El dólar "blue", uno de los mayores "tormentos" de la economía argentina.

La falta de reservas y una aceleración de la inflación, que a partir de agosto podría instalarse por encima del 12,0 % mensual, hacen efímeros los intentos por anclar las expectativas. Se procuró hacerlo asegurando que el tipo de cambio oficial, ahora en 350 pesos, se mantendrá hasta mediados de octubre. Pero, al ritmo más acelerado de la inflación, el tipo de cambio llegará a principios de octubre con un atraso similar al de julio. Así, la próxima devaluación ocurrirá en un contexto en el que para el mercado será insuficiente un salto de 22% del tipo de cambio, tal como se dio el 14 de agosto.

Del lado de la expansión monetaria, tampoco hay anclas a la vista. Los vencimientos de bonos del Tesoro en manos del sector privado son significativos de aquí a noviembre, por un total de 2,8 millón de millones de pesos, un promedio mensual de 930 mil millones de dólares. Si a ese “taxi” se le agregan los requerimientos de pesos del Tesoro para cubrir el déficit, es posible que las necesidades de financiamiento por “rollover” más el rojo fiscal superen en promedio 1,5 millón de millones de pesos por mes de aquí a noviembre. Esa cifra equivale, por mes, al 23 % de la base monetaria actual. Hay un llamado de atención al respecto, y tienen que ver con la decisión de los bancos de ejercer el put por el cual devolvieron bonos del Tesoro y se hicieron de pesos por unos 400 mil millones en el arranque de la semana.

La década de la estanflación tiene mucho que ver con la recurrencia de los cepos al cambio y al comercio exterior, y ambos fenómenos están conectados con un valor depreciado de los activos, caso de las empresas que cotizan en el Merval. El valor promedio 2011/2023 del Merval en dólares constantes se ubicó en un andarivel 30 % por debajo de principios de 2011, cuando los cepos todavía no se usaban como instrumento de política económica. Por estos, días, el valor del Merval en dólares está muy lejos de descontar un escenario de salida de la estanflación.

La dolarización es muy buena como slogan, pero no como receta para la economía argentina. Se plantea que el modelo a seguir es el ecuatoriano, pero se minimizan los problemas estructurales que subsisten en ese país y se olvidan las peculiaridades de aquella experiencia. Se ignora además una enseñanza de la crisis de convertibilidad: el Banco Central tenía los dólares para cubrir los pesos de la base monetaria, pero no para los depósitos a plazo. No es aconsejable diseñar un régimen monetario/cambiario sin contemplar el funcionamiento del sistema bancario.

Para los desafíos que enfrenta la Argentina, conviene reparar en la experiencia de Israel, que lanzó su plan de estabilización en 1985 y es el más exitoso desde entonces. Israel creció a un ritmo por habitante más que duplicando a Ecuador, sus exportaciones por habitante llegan a los 15.000 dólares/año, y su moneda es muy estable.

En el último año, la suba más significativa de los precios al consumidor se observó en el Gran Buenos Aires

Según se explica en el mismo informe, a través de Vanessa Toselli, el dato regional de la semana: En el último año, la suba más significativa de los precios al consumidor se observó en el Gran Buenos Aires, con el 114,6% interanual.

Comparando con julio de 2022, el aumento más significativo del Índice de Precios al Consumidor se registró en el Gran Buenos Aires, con 114,6%, seguido de la región Noroeste (113,9%), ambas por encima del total nacional (113,4%). Cuyo fue la región con menores subas a nivel interanual, cinco puntos porcentuales por debajo del promedio.

Desde comienzos de año, los precios al consumidor subieron 60,2 % para el total nacional. Las regiones que experimentaron variaciones inferiores al promedio fueron Cuyo, el Noreste y la Patagonia, con 57,9%; 59,3%, y 59,9% respectivamente.

En lo que refiere a los rubros más representativos, existen diferencias entre regiones. En Cuyo el componente con un aumento más significativo en lo que va del año fue el correspondiente a Restaurantes y Hoteles (69%); mientras que en el Noreste y en la Patagonia ese lugar lo ocupó la Educación, con el 81,2%, y el 71,8%, respectivamente.

Cabe recordar que en el transcurso de esta semana, el economista Carlos Melconian mantendrá encuentros con la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, con el pedido de ella para que él se integre al equipo económico que está formando de cara a las elecciones generales.