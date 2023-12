El dólar se mantuvo estable tras las medidas del Central, mientras Caputo avanza en el desarme de las Leliqs

El mercado financiero volvió a darle un guiño al gobierno al sostenerse el precio del dólar luego de las medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que suponían un riesgo para el mercado de cambios.

Si bien en el comienzo de las operaciones de este martes el “blue” se vendió por arriba de los $ 1.000, con el correr de la rueda se revirtió la tendencia y culminó en $ 945 para la compra y $ 995 para la venta en la city porteña.

Fue un alza de $ 15 con relación a la víspera, en un mercado expectante luego de la decisión del BCRA de eliminar las Leliqs y reducir la tasa de interés de los plazos fijos por debajo de la inflación proyectada.

Esta estrategia tiene como fin limpiar el deteriorado balance del Banco Central, obligando a los bancos a cambiar la deuda que tenían con esta institución por títulos emitidos por el Tesoro Nacional

El BCRA definió el lunes que no licitaría más Leliqs y que la tasa de política monetaria sea la de Pases a un día de plazo que actualmente es de 100%. Adicionalmente fijó que el rendimiento mínimo de los plazo fijo sea de 110%, equivalente a 9% mensual.

Con este escenario algunos análisis económicos suponían que podía producirse un salto en el tipo de cambio, ante la expectativa de que en el futuro una salida de depósitos presione sobre el valor de la divisa.

Sin embargo, tras un inicio en alza el “blue” volvió a acomodarse levemente por sobre los cierres del lunes.

En tanto, la cotización oficial pasó a $ 823, el mayorista se ubicó en $ 803,15 y el dólar tarjeta cuesta $ 1.316,80.

En la Bolsa de Comercio el MEP culminó en $ 964,69, y el Contado con Liquidación (CCL) en $ 949,88.

En el mercado de futuros el dólar a fin de diciembre cotiza a $ 813,95, mientras que a enero lo hace a $ 855 y a febrero a $ 904,30

El Banco Central compró hoy U$S 180 millones y acumula desde el inicio de la nueva gestión U$S 1.122 millones.

Las reservas brutas saltaron a U$S 22.622 millones, que supone el ingreso de U$S 960 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el pago que el jueves Argentina debe realizarse al FMI por U$S 900 millones.

El economista Gabriel Caamaño realizó el siguiente planteo sobre la situación en el mercado de cambios y el precio del dólar: “¿Qué hizo el sector privado durante los últimos 3 meses? Dolarizó carteras y adelantó consumos o armó stock de transables contra deuda en pesos. Incluso, se adelantaron aguinaldos. Todo contra expectativa de devaluación desordenada y/o una dolarización a las apuradas”.

“Ergo, ahora todos tienen que rebalancear carteras. ¿Eso implica confianza en el peso que se traduzca en un salto sostenible en la demanda de pesos? Yo creo no. Más aun cuando está claro que se viene una licuación de los pesos y que el crawling de 2% mensual no tiene mucha nafta”, concluyó.