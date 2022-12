El BCRA volvió a cerrar en noviembre con saldo negativo y se despendió de U$S 650 millones

El noviembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió desprenderse de US$ 650 millones, lo que lo convirtió en el segundo mes del 2022 con mayores pérdidas.

En noviembre, el BCRA debió desprenderse de U$S 650 millones.

El mes con mayores ventas del BCRA fue en julio, cuando debió desprenderse de U$S 1.275 millones.

Por otro lado, la implementación del dólar soja hizo que se acumularan más de U$S 300 millones en las últimas jornadas.

El saldo del Banco Central en 2022

En seis meses de los once que lleva el 2022, el BCRA terminó con un saldo vendedor, que osciló entre los U$S 360 millones y los U$S 500 millones. La gran excepción fue la crisis del mes de julio, y los mencionados U$S 1.275 millones. En noviembre, superó la media y se ubicó con un saldo negativo de U$S 650 millones.

En los restantes cinco meses, que fueron marzo, abril, mayo, junio y septiembre, la entidad financiera tuvo un saldo positivo que viró entre los U$S 130 millones y los U$S 950 millones.

En seis de los once meses del año, el BCRA terminó con saldo negativo.

El mes que destaca sobremanera fue el noveno del año, donde llegó a recaudar U$S 8.123 millones por el esquema del dólar soja.