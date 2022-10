Dólar: cuáles son los 40 tipos de cambio que se manejan en la economía nacional

“Con el dólar Coldplay, Qatar, Monotech y Techno actualizamos planilla y llegamos a 40 tipos de cotizaciones del dólar en nuestro país. Los tipos de cambio para cada operación más vigentes que nunca. Y habrá más aún”, advirtió Damián Di Pace, periodista y analista económico en un tuit que publicó recientemente. El consultor se ocupó de llevar una lista con los tipos de cambio que se fueron sumando a lo largo del tiempo.

Actualemente, el dólar blue puede ser el más popular dentro de los alternativos al minorista, como también el turista en dos versiones: para gastos de argentinos en el exterior y para extranjeros que visiten el país.

El "dólar soja" fue uno de los últimos en implementarse. Foto: Punto

Cuando no hace mucho se impulsó el “dólar soja” con el fin de que los productores agropecuarios liquiden divisas, desde muchos sectores hubo quejas por las “facilidades” que se le daba al campo. Pero lo cierto es que, quizás, este -como también el mencionado “turista”- sea uno de los más resonantes por su impacto en la sociedad. No obstante, hay otros tipos de cambio que no tenemos presentes... y existen.

Coldplay, la reconocida banda británica, no sólo quedará en la memoria local por ser la formación extranjera que más recitales dará en la Argentina, sino también por haberle dado nombre a uno de los tantos tipos de cambio. El reciente “dólar Coldplay” se estableció para los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas y se suma al amplísimo universo dólar que maneja nuestra economía.

Cuáles son los tipos de cambio en Argentina

Los tipos de cambio llegan a 40. Foto: Nicolás Bravo