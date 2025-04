El dólar cerró la primera semana de flexibilización del cepo cambiario con una fuerte baja en todas sus versiones y el presidente, Javier Milei, advirtió que no habrá intervención para sostener el precio hasta que no toque el piso de la banda.

El dólar minorista perforó los $ 1.200 y cotizó en promedio en $ 1.126 para la compra y $ 1.179,4 para la venta, que equivale a un alza de 8% frente al valor que tenía antes de la eliminación de las restricciones.

En tanto, el dólar mayorista culminó el tercer día sin cepo cambiario en $ 1.126 y $ 1.135 para ambas puntas, respectivamente. Esto implica un aumento de 5% respecto del viernes 14.

En la misma línea, el MEP retrocede hasta $ 1.181 y el Contado con Liquidación a $ 1.172.

También las opciones a futuro exhibieron una fuerte caída de entre 5% y 6% en todas las posiciones. A fin de abril se pagó $ 1.152 y para fines de diciembre se cerraron contratos a $ 1.372. Por su parte, el dólar “blue” cayó hasta $ 1.260.

A qué se debió la baja

Si bien confluyen varias razones, los analistas consideran que esta tendencia bajista se disparó tras la decisión del Banco Central de autorizar el ingreso al mercado de cambio de no residentes.

En otras palabras, la resolución del martes le permite a inversores extranjeros traer dólares al país, venderlos en el mercado oficial y luego aprovechar la diferencia colocando esos fondos en algún instrumento a tasa en pesos: el conocido carry trade.

Para evitar el perjuicio que pueden provocar estos “capitales golondrina” si cuentan con plena libertad de entrada y salida, el Banco Central les impuso una estadía mínima de seis meses.

Con este escenario enfrente, los operadores financieros concluyeron que el tipo de cambio puede caer y salieron a ofrecer dólares.

El retroceso del precio del dólar reavivó la discusión por “el atraso cambiario”, ya que la modificación del esquema, hasta el momento, no corrigió el supuesto desequilibrio del que se quejaba buena parte de los analistas y el empresariado nacional.

El presidente Javier Milei salió al cruce de los primeros comentarios al respecto y fue enfático: “No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta $ 1.000 no se compra”.

En ese sentido, por tercer día consecutivo, el Banco Central informó que no tuvo actividad en el mercado de cambio. Las reservas brutas quedaron en U$S 38.612 millones, con una suba de U$S 1.813 millones. Ese incremento es producto del ingreso de un tramo de los créditos comprometidos por el Banco Mundial por U$S 1.500 millones y otros U$S 300 millones por revaluación de monedas que integran las reservas.

El escenario es desafiante para el sector agroexportador, que en el momento de mayor liquidación se enfrenta a un escenario de incertidumbre.

Superávit de marzo

Desde el Palacio de Hacienda también destacaron que el sostenimiento del esquema cambiario se sustenta en la consolidación del superávit fiscal.

Este miércoles el Ministerio de Economía informó que en marzo el superávit fiscal fue de $ 398.90 millones.

“La caja es sagrada”, fue la frase que eligió Milei para resaltar el equilibrio fiscal.

El resultado de marzo fue producto de un saldo primario de $ 745.339 millones y con un pago de intereses de deuda pública por $ 346.430 millones.

El Ministerio de Economía enfatizó que de esta forma “se consolida el ancla fiscal”, que de acuerdo a la política oficial es la herramienta esencial para bajar la inflación y mantener estables el resto de las variables.

Con el resultado de marzo, el superávit acumulado en el trimestre es de 0,2% del PIB, con un superávit primario (previo al pago de intereses de la deuda) de 0,5% del PIB.