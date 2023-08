Argentina pagó por adelantando el vencimiento de septiembre con el FMI

La Argentina canceló por anticipado un vencimiento por US$ 921 millones que operaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de septiembre.

Así lo confirmaron a este medio fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que indicaron que de esta forma se obtuvo “un ahorro en el pago de intereses”.

Para el pago se utilizaron DEG que se recibieron con el desembolso por US$ 7.500 millones que se efectivizó la semana pasada.

De esta forma, de ese monto ya se aplicaron US$ 3.700 millones para cancelar los préstamos puente que se obtuvieron con el Banco de Desarrollo Regional (CAF), los yuanes aportados por China y los DEG que ofreció Qatar y, en consecuencia, el total reembolsado asciende a unos US$ 4.600 millones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Prensa Ministerio de Economía

Si bien con esta decisión se restó una obligación importante, durante septiembre el Gobierno aún debe hacer frente a vencimientos por algo más de US$ 700 millones con otros organismos multilaterales y créditos bilaterales.

El cronograma de vencimientos hasta fin de año en moneda extranjera hasta fin de año continúa con el pago de US$ 3.068 millones en octubre, US$ 1.033 en noviembre y US$ 1.300 en diciembre.

Para hacer frente a este escenario se espera un nuevo desembolso del FMI por unos US$ 2.700 millones en noviembre a cambio de una nueva revisión del actual acuerdo.

El punto es que esta auditoría se hará en medio del proceso electoral, con la posibilidad de que el actual Gobierno incumpla el programa con lo cual la responsabilidad de reparar la situación quedará en manos de una administración recién asumida o en vías de asumir.

Por tanto, cuánto menos parece curioso el cronograma de revisiones y aprobaciones que diseñó el FMI.

El texto del acuerdo anunciado la semana pasada por el organismo deja en claro que el Gobierno argentino está obligado a tomar una serie de medidas entre ellas, un ajuste en los salarios públicos, un recorte en las jubilaciones y un aumento de las tarifas públicas.

Todas estas medidas impopulares debieran ser tomadas por el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa.

La incertidumbre por este confuso escenario es el principal factor que presiona sobre el tipo de cambio y llevó al dólar “blue” a asentarse por encima de los $ 700. Incluso las empresas se muestran decididas a pagar más de $ 800 por billetes para depositar sus tenencias en el exterior.