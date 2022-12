Ya lo dijo el Doctor: la predicción que Bilardo hizo sobre Marruecos hace 22 años

Corría el año 1975 cuando Carlos Bilardo protagonizó la Copa Mohammed V en Marruecos, un torneo que sin saberlo por entonces, resonaría hasta la actualidad en la vida del Doctor y el fútbol mundial.

En una entrevista para el programa Sábado Bus, el cual se emitió entre los año 1999 y 2011, el exentrenador de la Selección Argentina e ídolo del Club San Lorenzo de Almagro, afirmó “Lo dije en el ‘75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije: ‘Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, en Sudamérica, no está en Asia”.

Carlos Bilardo fue campeón del mundo dirigiendo a la Selección Argentina. Foto: @FantasiaFutbol

Tal declaración en el marco de la victoria de Marruecos frente a Portugal cobra viva voz, en tanto y en cuanto, el Doctor aseguró por entonces: “En África juegan en todos lados. Tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez. Es bueno porque tienen técnica”.

Portugal y Marruecos se enfrentaron por los cuartos de final (AP)

Por el contrario, en referencia al resto de los países Bilardo declaró, “Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí. Recorrés Europa, en Italia: en Roma, Milan, Firenze no se juega. Recorrés Alemania, en Munich o Colonia no hay lugar”.

¿En qué consistía la Copa Mohammed V?

La Copa Mohammed V o Trofeo Mohamed V fue un torneo internacional de fútbol organizado en Casablanca, Rabat y Marrakech, todas ellas ciudades de Marruecos, creado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) y apoyado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Copa Mohammed V Foto: web

La copa se disputaba entre el club campeón del país al norte de África y los mejores clubs de fútbol del mundo. La misma se disputó entre los años 1962 y 1989, exceptuando el período entre 1981 y 1985, y su máximo campeón fue el Atlético de Madrid.