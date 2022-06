Una mujer argentina de 21 años declaró el jueves en la causa contra el futbolista de Boca, Sebastián Villa, promovida por Tamara Doldán y contó que esa misma noche el jugador habría abusado de otra mujer.

Sebastián Villa se someterá a una pericia psiquiátrica este jueves por la mañana. Foto: @Labocatw

La joven detalló que llegó en un UBER junto a una amiga al country donde se encontraba Sebastián Villa.

“Ese día fui yo a hacer presencia. Estábamos en el boliche y habían más chicas que nos habíamos anotado en el boliche para trabajar, hasta que XXXXX que es otra chica que hace presencia con nosotras nos dice que el novio de ella que seria “Vikingo” estaba en lo de Sebastián, que podÍamos ir, que nos pagaban la presencia que nos pagaban el UBER, porque no me acuerdo si habÍa ganado Boca o que era lo que estaban festejando”, explicó.

Consultada en el juicio por “Vikingo”, aclaró que es el nombre de guardaespalda de Sebastián Villa.

Tamara Doldán, la denunciante por presunto abuso sexual a manos de Sebastián Villa. Foto: Adrian Escandar

“Nos queriamos ir porque la vemos a Tamara que sale con él y notamos como que había una relación y mi amiga ya lo conocía a Sebastian y ya había ido dos o tres veces a su casa. No nos habían dicho que estaba Tamara en la casa. Es que mi amiga “estaba todo bien” con Sebastián y al ver esa situación es que dijimos ‘vámonos’”, declaró la joven.

“Nosotras nos queríamos ir apenas llegamos al lugar, que vimos a la chica, además la chica también estaba incómoda, al menos así lo vi yo. Entre que nos queríamos ir, le digo a la chica de boina, la amiga de Tamara, le dije que en otro country teníamos otra joda y si quería ir ahí porque la casa de Sebastian estaba aburrido. Y quería que mis amigos que estaban en el otro lugar nos vinieran a buscar. La amiga de Tamara me decia que sí, pero cuando ella hablaba con Tamara, como que Tamara no quería ir. Es dificil de decir, no parecía que había pasado lo que pasó, cuando Tamara iba a hablar con Sebastián como que el no le daba bola, como que Tamara había pasado a un segundo plano, y el primer plano éramos nosotras. Como que a algo fuimos ahí, nosotras no somos prostitutas, pero mi amiga ya había estado con él, había mantenido relaciones sexuales con él también”, agregó.

El momento de la nueva denuncia de abuso

“Bueno mis amigos me dicen que se iban, yo no quería que se fueran porque si no cómo nos íbamos de ahí. Entro, me voy para el lado de la pieza no sé si era la pieza de Félix o de Sebastián. Yo le pregunté a Tamara respecto a donde estaba mi amiga y ella me contesta que mi amiga estaba con Sebastián en la pieza de Félix. Como que no era la pieza de Sebastián”, desarrolla la joven.

Y suma: “Ahí fui y me metí, estaba “Vikingo”, quien estaba en la puerta de la habitación, paso por encima de él, yo le venia insistiendo que la llamara a XXXXX que teníamos el auto afuera y él no la llamaba, entonces fui y me metí no sé si él atinó o no a agarrarme. Cuando abro la puerta la veo a mi amiga que sale y tenía los ojos todos llorosos y cuando salimos vamos: comedor y empezamos como a pelear con mi amiga, me dice que me estaba llamando porque supuestamente ella quería salir de la pieza, que en principio iban a tener relaciones hasta que ella le dice que se ponga un preservativo y él no quería ponerse un preservativo”.

“En el momento que la veo asi me dice “pelotuda de mierda te estoy llamando, si te estoy diciendo que vengas por algo es”. Cuando ella sale de la pieza, antes de empezar a pelear conmigo le recrimina al “Vikingo” y le dice “por qué no me abrís si te estoy diciendo que me abras”, a lo que él le contestó “vos ya sabés que yo no los puedo interrumpir”, esto me lo dice mi amiga. Yo ya había salido para la parte de la entrada, donde ya estaba Tamara, esperando para irse. Que al salir de la pieza, Florencia me muestra su bombacha y me dice “ves” y me muestra que tenía la bombacha rota. Eso también lo ve Tamara. Las demás chicas estaban afuera, y Lorena y su amiga no se que hicieron. Las que nos fuimos éramos cuatro”, finaliza.