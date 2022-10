¿Sueño o posible realidad?: la extraña publicación que hizo Argentinos Juniors para sumar a Cristiano Ronaldo

Dicen que soñar no cuesta nada, y más aún cuando las ilusiones están a flor de piel por la reciente clasificación a la Copa Libertadores 2023. Pero de ahí a querer contratar a uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, resulta un paso demasiado ambicioso.

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del planeta fútbol. Foto: AP.

Pero Argentinos Juniors se animó a darlo y con un extraño video, presentaron lo que sería la camiseta de Cristiano Ronaldo en el Bicho Colorado. La publicación de las imágenes las hicieron en las redes sociales, para “tentar” al delantero de 37 años.

El video que publicó Argentinos Juniors sobre Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que el astro, que jugará en Qatar su quinto Mundial, no está pasando por su mejor momento en su equipo, el Manchester United. Su técnico no lo pone ni de titular ni de suplente, algo que no cae bien en los ánimos del capitán portugués.

Frente a esta realidad, Argentinos Juniors no quiso quedarse con su deseo “atragantado” y lanzó la campaña para hacerse con sus servicios. La parte jugosa para “tentar” a Ronaldo: asegurarle la titularidad y disputar la Copa Libertadores.

Y es que como titularon desde La Paternal, siempre hay que “soñar en grande”. Y con esa frase, subieron el video a Twitter y lo etiquetaron a Cristiano Ronaldo. ¿Se tentará y vendrá a jugar a nuestro país?