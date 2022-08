Sigue el escándalo Neymar-Mbappé: un ex PSG criticó muy duro al brasileño y aseguró que “nadie lo quiso”

Pese a que el PSG brilla adentro de la cancha, la relación entre algunos de sus jugadores no es la mejor. Kylian Mbappé y Neymar, dos de las grandes estrellas del club de París, vienen atravesando tensos episodios en una relación que parece aún no detonar.

Jérome Rothen, ex jugador del PSG y actual comentarista, se sumó al debate y tiró más leña al fuego. Sobre la relación del francés con la dirigencia y el plantel, contó que “Mbappé, no pidió nada. La cosa está clara y no soy yo quien lo dice, salió, es así. De todos modos, conociendo un poco más a Kylian, nunca se lo hubiera permitido. Voy a decir Kylian Mbappé porque después dirán que lo llamo Kiki. Y no me voy de vacaciones con él. Bajo ninguna circunstancia Kylian Mbappé, tan profesional como es, pidió la partida de fulano de tal”.

Neymar se saluda con Mbappe luego de su gol, el 2-0 para el PSG./AP

Rothen, quien pasó por el conujnto parisino entre 2004 y 2009, criticó ferozmente a Neymar, asegurando que no tuvo ofertas para irse en el último mercado de pases. A pesar de varios rumores que aseguraban que el brasileño tendría los días contados en París, el ex Barcelona está teniendo un excelente desempeño en los primeros partidos de la temporada.

“Después de quince días de preparación Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían prestar nadie lo quería. Neymar se puso en óptimas condiciones para estar físicamente arriba de cara al Mundial y también para estar bien en la cancha... Bueno, tienes que lidiar con ello”, disparó Rothen en su podcast.

El grupo del PSG en la Champions

Lionel Messi y un nuevo desafío Champions. (AP)

Pese a todos lo que se comenta en el ámbito extrafutbolístico, lo cierto es que el equipo que dirige Christophe Galtier descolla dentro del campo de juego. El 6 de septiembre comienza una nueva edición de la Liga de Campeones y Lionel Messi, Neymar, Mbappé y compañía buscarán alzar la primera orejona en la historia del club.

La “Pulga” quiere volver a alzarse con la Champions, algo que no logra desde 2015. En su camino para conseguir la “Orejona”, el Paris Saint-Germain tendrá una más que complicada primera fase. El conjunto francés se encuentra en el Grupo H, junto a la Juventus de Ángel Di Maria, el Benfica de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi y el Maccabi Haifa israelí.