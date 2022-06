Tras varias semanas de espera, este jueves Sebastián Villa deberá presentarse ante la Justicia para prestar declaración indagatoria por la causa en la que se le imputa por abuso sexual y violencia de género contra la joven Rocío Tamara Doldán, quien algunas semanas atrás rompió el silencio.

El jugador de Boca deberá presentarse con su abogado defensor cerca de las 10.30 a la Unidad dFuncional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, donde hay un importante operativo de seguridad para cubrir al futbolista como a la víctima.

Un audio de un amigo de Sebastián Villa podría complicar más al colombiano en la denuncia por abuso sexual. Foto: @AgenciaTelam

Mientras tanto, el jugador xeneize es tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia, quien lo utilizó el pasado martes en el empate ante Corinthians, tras conseguir un permiso del juzgado para salir del país por los compromisos laborales.

Villa enfrenta una causa por “abuso sexual con acceso carnal”, en donde se prevé una pena de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable. Mientras tanto, el juez Javier Maffucci Moore rechazó la detención del colombiano al considerar que no hay pruebas suficientes aún.

Un amigo de Sebastián Villa amenazó a la víctima para que no denuncie el abuso

La denuncia fue realizada por la defensa de Tamara Doldán antes de la presentación del futbolista de Boca ante la Fiscalía. El que aparece en los audios es un amigo del jugador colombiano, identificado como Felix que habla de lo ocurrido la noche del 26 de junio de 2021.

Sebastián Villa junto a Félix Benítez, el amigo ecuatoriano de 28 años que le envió los audios a las amigas de la víctima. Foto: Instagram/@sebastian14i

El material que llegó a la UFI N°3 de Esteban Echeverría por parte de Roberto Castillo y en los mismos se escucha al amigo y asistente de Sebastián Villa en charla con Magui, una de las chicas que estuvo en la casa que el colombiano alquila en un barrio privado de la localidad de Canning la noche en que habrían ocurrido los hechos denunciados y que son investigados por la Fiscal Vanesa González, quien este jueves le tomará testimonio al delantero.

“Ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos, no de las redes sociales, no mío, no de Magui, no es de Zambrano, no es de nadie, problema de ellos dos”, dice en uno de los pasajes el audio.

Mientras que, por otra parte del audio, apuntó: “Eso no lo sé porque yo no estuve, ahora el punto es que se buscó encontrar una solución y ella no quiso, está enojada, se la entiende y bueno, como se lo dije: ¿quieres que llame a Sebastián? Lo llamo. Y yo llamarla a ella, no puedo hacerlo porque no puedes ponerte de culo con una mujer hoy en dia cuando tenés todo por perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo, no se pudo”.