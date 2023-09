Se terminó la espera: EA Sports lanza el nuevo FC 24, el nuevo videojuego que reemplaza al FIFA

Finalmente, se terminó la tan ansiada espera, EA Sports presenta este viernes la nueva versión del mítico juego de fútbol con su nuevo nombre: FC 24. Es que tras 30 años de contrato con FIFA, no llegaron a un nuevo acuerdo y la franquicia canadiense decidió darle una nueva cara al reconocido videojuego.

En la intensa búsqueda por darle otra faceta al videojuego, desde la empresa desarrolladora tomaron una drástica decisión para que los usuarios comiencen a familiarizarse con el nombre. Conoce de qué se trata. Además, entérate el precio de venta del FC 24.

Cartel Ultimate Team EA Sports FC24 Foto: EA Sport

La drástica decisión de EA Sports con las versiones del FIFA

La relación entre EA Sports y FIFA no terminó para nada bien, es que desde el ente madre del fútbol exigían que la empresa canadiense duplique el pago de licencia a U$S 2,5 millones durante la próxima década, mientras que desde la empresa pedían obtener más derechos dentro del fútbol. Claro está que la negociación no llegó a buen puerto.

FC 24 es el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports, que tiene a Earlin Haaland como la figura de su portada. (Prensa EA)

En el afán por crear una nueva imagen a su videojuego de fútbol, EA Sports tomó una tremenda decisión. Es que las autoridades optaron por quitar absolutamente todas las versiones anteriores llamadas FIFA, por lo que títulos desde el 14 al 23 no pueden adquirirse en ninguna plataforma.

Cuál es el precio del juego

Para entender cómo varían los precios del nuevo FC 24 hay que entender que existe dos versiones del mismo. La básica cuesta 69,99 dólares para PS4 y Xbox One, mientras que para la PS5, Xbox Series X|S y PC cuesta 12 mil pesos, claro que a eso hay que agregarle el impuesto del 75% por la compra en dólares, por lo que su precio final sería de 21 mil pesos.

La versión Ultimate, por ejemplo en Steam para PC, cuesta $15.839, gracias a un descuento del 10% en la plataforma. El total con impuestos quedaría en $27.718,35. La diferencia entre ambas versiones radica en que en la más cara llegó una semana antes a manos de los gamers que la esperaban con mucha ansiedad, además de obtener mejores cartas para el armado del equipo online.