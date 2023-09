Un argentino no consiguió entradas para Ajax-Feyenoord y le escribió a Gerónimo Rulli: la increíble respuesta del arquero

Uno de los aspectos que genera más cariño y representación por parte de los hinchas con los jugadores de la Selección Argentina que fueron campeones del mundo es su cercanía con la gente, que los convierte en verdaderos ídolos.

De hecho, uno de los integrantes de La Scaloneta, Gerónimo Rulli, protagonizó una espectacular historia con fanáticos argentinos que se encontraban de paseo por Ámsterdam, ciudad del club donde juega el arquero, Ajax, y despertó la locura en redes sociales.

Un campeón del mundo paseó por Mendoza, quedó fascinado y compartió fotos Foto: 90min

La historia de Gerónimo Rulli con dos hinchas argentinos en Ámsterdam

Julián Napas, un joven argentino, se encontraba de paseo por la capital holandesa, Ámsterdam, junto a su hermano, con quien decidieron hacer un viaje a Europa.

En ese momento, se dieron cuenta de que la fecha coincidía con el tremendo choque perteneciente a la Eredivisie, el clásico ente Ajax – Feyenoord, pero no consiguieron entradas, como era su deseo, para presenciar el cotejo. Además, la reventa resultaba imposible para su bolsillo.

Los jóvenes que recibieron las entradas de Gero Rulli Foto: web

Se les ocurrió enviarle un mensaje al defensor ex Boca, Gastón Ávila, pero no tuvieron suerte, ya que no respondió. Pero eso no era todo, en un pensamiento de perdido por perdido, le escribieron al arquero Gerónimo Rulli.

El chat de los jóvenes con Gero Rulli Foto: web

El surgido de Estudiantes, quien hoy se encuentra recuperándose de una dura lesión en su hombro, se tomó el tiempo de leerlo y mandarle un par de entradas por mail para que vivan una experiencia inolvidable.

La lesión de Gerónimo Rulli que lo dejó sin chances de ir al Bayern Munich

El arquero Gerónimo Rulli, quien fue campeón del mundo en Qatar y solía ser suplente de Emiliano Martínez en las selección de Lionel Scaloni, enfrentará una operación en el hombro derecho debido a una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el próximo año.

La lesión de Rulli, quien recientemente se había relacionado con una posible transferencia al Bayern Múnich (después de que se descartara la opción de Kepa Arrizabalaga), cambia las circunstancias. La llegada de Rulli al club alemán parecía segura, especialmente tras la derrota 3 a 0 en la Supercopa de Alemania ante el Leipzig.

Gerónimo Rulli, entre Armani y Gómez, cambia de equipo para la temporada (AP)

En ese partido, el veterano Sven Ulreich fue el portero titular del Bayern, ya que Manuel Neuer estaba lesionado y sin fecha de retorno, y el suizo Yoan Sommer había sido vendido al Inter de Italia. La urgencia de Múnich en la portería era tan evidente que el banquillo contó con Tom Hülsmann, un joven de 19 años y titular en el Bayern II, en la Cuarta División alemana.

El ex arquero del Borussia Monchengladbach no terminó de convencer a los hinchas y al entrenador, por eso se terminó yendo al Inter de Milán y dejó el arco nuevamente vacante. Ahora entre los posibles reemplazantes del Neuer había aparecido el arquero surgido de Estudiantes de La Plata, pero con la lesión se truncó la negociación.