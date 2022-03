Diego “el Peque” Schwarztman vivió momentos de tensión en su dura victoria ante Tomas Machac 2-6; 6-2 y 6-3, pero la obtuvo y dejó a Argentina 2-0 arriba ante República Checa en la serie de Copa Davis. Después del partido brindó sus sensaciones, acompañado del capitán del equipo Guillermo Coria.

“Creo que el partido hasta el 6-2 y 2-0 yo no estaba haciendo las cosas mal, las podría haber estado haciendo mejor, pero uno entra intentando hacer las cosas prolijo y él arrancó muy bien. Me complicó con tiros y por momentos los puntos se jugaban rápido. A partir del 4-1 y el 2-0 entré en un bajón tenístico del que no podía salir”, arrancó reconociendo el “Peque”.

Pero hubo un momento clave en el que Schwartzman pudo hacer “el click” y empezar a encaminar la victoria. “Cuando me senté en el banco le dije ‘no hay manera que pierda este partido’ y ahí me agarró la gorra y la tiró contra el piso y ahí me relajé y sentí que cambió. Pasó lo que pretendía que pase antes del partido. Al final tuve momentos en que la actitud no me ayudaba a salir y en otros que apareció y me ayudó”.

Diego Schwartzman se saluda con Machac. Foto: Prensa Asociación Argentina de Tenis

Sobre la gestión de las emociones en un torneo como la Copa Davis, Schwarztman reconoció: “Creo que hay bastante similitud con los torneos que son en casa porque está la gente que te quiere ver jugar, y jugar bien, y también está el equipo que quiere que ganes el punto. Tuve momentos con altibajos, mejores o peores en Copa Davis. Pero desde que jugamos la serie en San Juan gané mas partidos de los que perdí. Se puede jugar mejor, está claro”.

Y enfatizó: “Me da igual jugar bien o mal, quiero ganar. Copa Davis son momentos y lo que sirve hoy es ganar para que mañana los chicos tengan la oportunidad de ganar 3-0 (NDR: el sábado se jugará el dobles). Es fácil disfrutar cuando ganas, pero tengo que lograr entrar de mejor manera”.

Por último, opinó del debut de Guillermo Coria como capitán de Copa Davis: “Es difícil la posición en la que está porque nos conoce hace mucho tiempo, ha venido a los torneos en casa y nos conoce un poco a todos, pero a la hora de decirnos algo en momentos del partido importantes antes o después es difícil y ellos fueron jugadores y entienden los detalles de la comunicación entre el entrenador y los demás. Me sorprendió para bien, a veces hay que corregir un montón de cosas cuando hay alguien nuevo, pero estuvo muy tranquilo”.

Guillermo Coria, el valor de la entrega y su debut como capitán de Copa Davis

En su primera conferencia de prensa luego de una jornada de Copa Davis, Guillermo Coria habló del juego de República Checa: “Nos preparamos para estos partidos que enfrentamos. Los chicos sabían que no iban a ser partidos sencillos. Son jugadores jóvenes que le pegan bien a la pelota, al estar pesada la cancha los ayudaba. Seba estuvo muy firme en todo momento y Diego, como lo dijo, no jugó mal los primeros games y él estuvo atento y sabía que cuando hiciera el click y acompañara la suerte lo iba a agarrar y no lo iba a soltar”.

Diego Schwarztman y su abrazo con el capitán de Copa Davis, Guillermo Coria. Foto: Prensa Asociación Argentina de Tenis

Por otra parte, contó las sensaciones de su vuelta a una serie de Copa Davis: “Fue muy fuerte, muchas emociones. Fue maravilloso encontrarme con tanta gente después de tantos años. Me encantó esta serie, que es dura, poder disfrutarla. No es fácil cuando no tenés mucho contacto con los jugadores y a partir de ahora vamos a tener más contacto. Podes decir alguna cosita de más y les podés complicar el partido. Contento, cuando me dan la posibilidad de estar, estoy”.

En este sentido, y en relación a un momento en el que le tiró la gorra al “Peque”, hizo una divertida aclaración: “Quiero avisar que tenían permitido descargarse conmigo y putearme, yo lo he hecho siendo jugador. Pero por lo menos no pasó”.

Sobre el tercer punto, el del dobles, aseguró: “No hace falta decírselo a Horacio y Machi, con la experiencia que tiene. La semana fue muy buena, un clima, un ambiente espectacular, hicimos todo para llegar como llegamos, de la mejor manera. Entran dos o cuatro a jugar y puede pasar cualquier cosa”.