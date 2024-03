River recibe a Independiente Rivadavia, por la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, este miércoles a partir de las 21.30 por la Zona A del certamen.

River acumula cuatro partidos sin ganar, aunque tampoco perdió ninguno de ellos, porque fueron todos empates (incluyendo el 1 a 1 en el Superclásico). Independiente Rivadavia, por su parte, acumular cinco derrotas consecutivas, con incluso goleadas en contra.

El árbitro del cotejo será Facundo Tello y se podrá ver por ESPN Premium.

Cómo llega River

River, que tiene un ojo puesto en la Copa Libertadores, suma soldados para este encuentro del torneo doméstico.

Comenzó igualando en 1 contra Argentinos Juniors y de local, pero luego hilvanó cuatro victorias consecutivas, incluyendo un partido contra Excursionistas por la Copa Argentina, en donde logró marcar muchos goles y terminar con la valla invicta.

Martín Demichelis, DT de River.

Sin embargo, no suma de a tres desde el pasado 11 de febrero, y desde allí vinieron cuatro empates consecutivos (0 a 0 vs. Atlético Tucumán; 1 a 1 vs. Banfield; 1 a 1 vs. Boca; 2 a 2 vs. Talleres).

Cómo llega Independiente Rivadavia

En su estreno en primera división, los mendocinos no comenzaron para nada mal el torneo. Si bien perdieron en la primera fecha (1 a 0 vs. Independiente), supieron remontar y consiguieron dos victorias de manera consecutiva en los partidos siguientes (3 a 2 vs. Gimnasia de La Plata y 2 a 0 vs. Huracán).

Sin embargo, de ahí en más vino la debacle para los mendocinos y la sumatoria de cinco partidos solo conociendo la derrota.

Esto generó el alejamiento de Rodolfo de Paoli como DT de la Lepra mendocina y el debut contra River de Martín Cicotello como entrenador, cuya única experiencia previa es Unión La Calera.

Independiente Rivadavia no llega de la mejor manera al Monumental. Foto: Ignacio Blanco

River vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Sebastián Boselli o David Martínez, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández o Claudio Echeverri, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Luciano Abecasis, Bruno Bianchi, Tiago Palacios, Tobías Ostchega; Matías Reali, Ezequiel Ham, Gastón Gil Romero, Joel Soñora, Juan Cavallaro; Victorio Ramis.