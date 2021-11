Richarlison no podía dejar pasar la oportunidad de un nuevo Argentina y Brasil para volver a cargar en las redes sociales. El delantero brasileño, que no estará está noche en San Juan, no dejó la oportunidad de otro clásico sudamericano para hacerse presente en un idea y vuelta con los hinchas.

“Me aman hahaha”, escribió el jugador del Everton después de postear la foto de un hincha argentino que mostró una remera con la leyenda “se busca…” acompañada de una foto de Richarlison después de la final de la Copa América.

El posteo de Richarlison y un hincha argentino

El jugador brasileño se hizo popular en la hinchada argentina después de postear en reiteradas oportunidades “se busca rival en Sudamérica” en referencia al poderío de Brasil en la Copa América y como se iba a encaminar hacia el título.

Richarlison y alguno de sus posteo burlando a los argentinos

Sin embargo, la victoria de Argentina en el Maracaná reavivó el folclore entre los hinchas argentinos y el jugador brasileño que no fue convocado para los partidos de esta fecha de eliminatorias.

Richarlison volvió a tener rodaje a fines de octubre después de afrontar una lesión que lo marginó de la anterior fecha de las eliminatorias. Sin embargo, Tite decidió no convocarlo para la disputar las fechas 13 y 14, donde Brasil consiguió la clasificación al mundial.