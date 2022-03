De forma increíble, sorprendiendo a propios y extraños, Ashleigh Barty anunció que dejará de jugar al tenis. La número 1 del mundo en el ranking WTA deja la actividad profesional a sus 25 años y en la cúspide de su carrera para dedicarse a si misma, según comentó en redes sociales.

Campeona de Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y la reciente consagración en el Australian Open después de que hacía muchos años una australiana no lograba quedarse con el abierto en ese país. “Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis”, expresó emocionada.

Ashleigh Barty estuvo 114 semanas al frente del ranking de la WTA (AP) Foto: AP

“Estoy muy feliz y siento este momento en mi corazón. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado, me permitió cumplir muchos sueños y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Hoy escojo otros sueños”, comentó.

Quién es Ashleigh Barty, la número 1 del mundo que se retira

A sus 25 años, la nacida en Ipswich, en el estado de Queensland en Australia, decidió ponerle punto final a su carrera deportiva después de haber alcanzado el número uno en el ranking de la WTA.

Con un récord de 298 partidos ganados y 102 perdidos, llegó a 15 títulos de WTA, en donde consiguió Masters 1000 como los de Miami, Cincinatti o el WTA Finals 2019. Además, logró quedarse con tres Grands Slams: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y Australian Open 2022.

El último título fue el más consagratorio para Barty porque rompió una racha de 44 años sin que una jugadora local pueda quedarse con el torneo más importante del país oceánico.