A 26 años de su retiro, Gabriela Sabatini volverá al tenis para participar en dobles junto a Gisela Dulko en el Torneo de Leyendas de Grand Slam del Roland Garros, en París, Francia. Así lo confirmó la deportista en sus redes sociales y despertó la reacción de los fanáticos.

La número uno del tenis en la Argentina anunció su regreso a las canchas con motivo de este evento especial y a través de Instagram reconoció: “Quiero agradecer la invitación de Roland Garros de participar en el ‘Trophée des légends’ 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho”.

Gabriela Sabatini volverá a la acción en el denominado Torno de Leyendas de Roland Garros. (@sabatinigabyok) Foto: Gabriela Sabatini

El torneo se disputará entre el 31 de mayo al 5 de junio y marcará la vuelta al deporte de la extenista de 51 años. La ex número 3 del ranking mundial, hizo una mención especial a su compañera y soltó: “Ahora a entrenar Gisela Dulko”. Su mensaje no tardó en viralizarse y recibió mensajes de otras figuras nacionales del tenis y del deporte como Juan “Pico” Mónaco, Daniel Orsanic, Alex Corretja; las ex Leonas Luciana Aymar y Magdalena Aicega; y del polista Adolfo Cambiaso.

Sabatini a lo largo de su carrera ganó 27 títulos en singles, entre ellos el US Open de 1990, y 12 en dobles; alcanzó el tercer puesto de la WTA y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Se retiró del tenis profesional en 1996 cuando tenía 26 años en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, y pese a no haber alcanzado la cima en el ranking mundial ingresó en el Salón Internacional de la Fama del tenis.

Gabriela Sabatini confirmó su regreso al tenis. Foto: Instagram/sabatinigaby

El mensaje de Gisela Dulko

La también exjugadora posteó la misma foto que Sabatini en su Instagram y manifestó emocionada: “Con mucha felicidad quiero contarles que junto a Gabriela Sabatini vamos a jugar dobles juntas el torneo de leyendas en Roland Garros, del 31 de Mayo al 5 del Junio. Volver a Paris después de 10 años y jugar nuevamente ahí, hace que mi corazón estalle de alegría!”.

“Gracias por confiar en mi Gabi querida y aceptar ser mi partner!!!! Siempre te admiré y esto es un sueño hecho realidad! Te quiero mucho!!! Ahora sí, a disfrutar de este Grand Slam!!!!”, cerró.