Mauricio Pochettino manifestó su opinión luego del histórico partido que Real Madrid le remontó al PSG. El entrenador se detuvo en una jugada que cambió la serie.

El DT rosarino se presentó en conferencia de prensa pese al dolor de haber quedado eliminado de la Champions League. Sin pudor, resaltó que la insólita jugada de Gianluigi Donnarumma previa al 1-1 fue determinante en el juego.

Pochettino declaró: “Sensación de mucha injusticia por el gol concedido. Es falta clara de Benzema a Donnarumma”.

Según el entrenador, el delantero francés cometió infracción cuando presionó al arquero y el gol debió haber sido anulado. Además, sostuvo que el italiano no tuvo ningún error. “No es un error porque es falta clara,. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante. Es un factor determinante que influyó en el ánimo de los dos equipos y del estadio”, tiró.

Más allá de lo cambiante que fue el trámite del partido desde el empate del Real Madrid, Pochettino quedó con una sensación muy amarga por el desenlace de la serie. “Es un golpe tremendo, porque hemos sido mejores en la eliminatoria. La decepción es grande y nos vamos con dolor, porque tuvimos ocasiones para marcar más goles”, cerró.