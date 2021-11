El tiempo pasó, pero no curó las heridas de los cruces entre Patrice Evra y Luis Suárez. El defensor francés confesó en diálogo con el podcast The Diary of a CEO que un día estuvo a punto de agredir al uruguayo en plena calle, cuando tuvieron su cruce en la Premier League.

¿Qué pasó? En un partido entre Manchester United, equipo de Evra, y el Liverpool, donde el delantero uruguayo jugaba, los dos tuvieron un cruce y hubo una denuncia por parte del lateral de insultos racistas por parte del futbolista de los Reds.

Patrice Evra tuvo un paso por el Manchester United donde coincidió con Cristiano Ronaldo

La investigación que realizó la Federación Inglesa de Fútbol determinó que sí hubo una agresión racista por parte de Suárez y fue suspendido con ocho partidos sin poder jugar en 2011, cuando el delantero era figura en Liverpool.

En ese marco, Evra confesó que una vez tuvo la posibilidad, y hasta las ganas, de agredir al uruguayo en la calle. “Un día estaba caminando en Manchester y mi hermano me dijo: ‘Oye, ahí está Luis Suárez’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé, ‘Este es el momento”, confesó.

El delantero uruguayo quedó enojado y no saludo al lateral francés en el siguiente partido

Sin embargo, el lateral reconoció que frenó su impulso y dio el motivo. “Iba caminando hacia allí, y detrás de él vi a sus hijos y su esposa. En ese momento pensé ‘si le haces algo, no puedes hacerlo delante de su familia. No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. No hice nada ese día”, explicó.

La explicación de Suárez

En más de una ocación, el Pistolero reveló que el insultó que utilizó no fue en el sentido que se puede entender en Europa, sino que lo hizo en el sentido rioplatense.

“No usé ‘negro’ en el sentido que tiene en inglés. Es evidente que no pretendía ser gentil y amable al decirle eso, pero no fue un ataque racista. Mi mujer a veces me llama negro y mi abuela llamaba siempre negrito a mi abuelo”, comentó el uruguayo.