Novak Djokovic se aseguró terminar el 2021 como el mejor tenista del ranking ATP. Sin embargo, podría perderse el Australian Open, que abre el 2022, por oponerse a los requisitos del torneo. Para su padre, que los torneos exijan un certificado de vacunación es un “chantaje”.

El serbio ganó las últimas tres ediciones del Abierto de Australia pero podría quedarse sin jugar el primer Grand Slam del año entrante por una propia y polémica convicción.

Desde la organización del torneo confirmaron que todos los tenistas que vayan a competir deben presentar su certificado de vacunación contra el coronavirus, de manera obligatoria y sin grises.

Srdjan Djokovic, su padre, habló en el programa serbio Prva TV y mostró todo su malestar. “El quisiera jugar en Australia con todo su corazón, porque es deportista. Nosotros también lo quisiéramos. Pero bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no lo hará”, sentenció.

Además de levantar la polémica, el papá de Nole avisó: “Yo no lo haría. Y él es mi hijo, pues la conclusión se puede deducir”.

Novak Djokovic y su mirada sobre la vacunación

Solo Nole sabe si se vacunó contra el Covid-19. Nuevamente su padre apareció en escena para defender a su hijo y para mostrar la postura que aún sostiene con la inoculación.

“Es su derecho exclusivo. Si él lo dirá en público, no sé, creo que no. Y yo incluso si conociera su decisión no la compartiría. Porque él tiene el derecho de decidir como él quiere”, dijo su papá sobre la mirada de Djokovic sobre no haber comentado si se vacunó o no.