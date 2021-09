El serbio Novak Djokovic sufrió una sorprendente derrota el domingo ante el ruso Daniil Medvedev en la final del US Open, el Abierto de Estados Unidos, y se quedó a un paso de completar el primer Grand Slam del tenis masculino desde hace 52 años.

//Mirá también: Histórico US Open: Emma Raducanu salió de la qualy y ganó el torneo a los 18 años

Medvedev, número dos del mundo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 a un frustrado e irreconocible Djokovic en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

El ruso Daniil Medvedev quiere su propia fiesta en la final del US Open. (AP) AP | La Voz

El serbio se quedó así con triunfos en tres de los cuatro torneos grandes del año y no pudo superar a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos empatados a 20.

El llanto de Nole: “Aunque no gané, soy el hombre más feliz”

Emocionado hasta las lágrimas, el serbio Novak Djokovic agradeció el domingo el apoyo del público de Nueva York durante su final perdida del Abierto de Estados Unidos, donde intentaba coronar el primer Grand Slam del tenis masculino en medio siglo.

“Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha”, dijo Djokovic tras su sorprendente derrota en tres sets ante Daniil

Medvedev.

Novak Djokovic no pudo ganar el Grand Slam (AP) AP | La Voz

“Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado y les veré pronto”, dijo el serbio antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa.

El número uno se llevó la mano al corazón y saludó al público de Flushing Meadows para agradecerle el apoyo que le brindó durante toda la final.

El Gran Slam

El gran Rod Laver fue el último tenista masculino en conseguir la hazaña. Fue en 1969, cuando el australiano se llevó los cuatro torneos más importantes del circuito.

Don Budge fue el primero en conseguir semejante hito: se lo llevó en 1938. Laver es el único que lo consiguió dos veces: en 1962 y 1969.

Entre las mujeres, Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) y Steffi Graf (1988) fueron las que pudieron llevarse los cuatro torneos en una misma temporada.