Neymar siempre tuvo su carisma y su alegría tanto dentro como fuera de la cancha. Opinó sobre las múltiples críticas que recibe a diario por su vida personal y aclaró: “Nunca dejaré de salir”.

El brasileño brindó una entrevista al canal de YouTube Fui Clear y dentro de varios tópicos, la polémica se centró en sus salidas nocturnas.

“Me gusta salir cuando puedo pero me cuido mucho. Lo hago cuando sé que al otro día no me entreno. Creo que a todo el mundo le gusta salir a divertirse con amigos y con familia. En mi caso, soy lo suficiente maduro para saber cuando puedo salir y cuando no”, soltó.

A sus 29 años, Neymar no tolera las exigencias de los fanáticos por lo que él haga fuera de la cancha. “Tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera...”, tiró con suspicacia.

El crack del PSG habló en reiteradas ocaciones de su salud mental. En esta oportunidad, sus salidas las toma para despejarse, divertirse y quitarse por unas horas de la presión y de las exigencias que tiene como profesional.

“Si sólo te concentras en el fútbol acabas explotando y por eso nunca dejaré de salir, aunque haya quien crea que soy inmaduro por eso. Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?”, cerró.

Neymar y su “pelea” con Kylian Mbappé

El 10 del PSG habló sobre su relación con el joven estrella de Francia. Ante los rumores de una relación tensa y afectada por la llegada de Lionel Messi, el delantero calmó las aguas.

Neymar opinó sobre su relación con Kylian Mbappé.

“Yo soy muy intenso y quiero siempre lo mejor de él. Es un chico de oro porque tiene un corazón enorme. Además de su calidad como futbolista, fuera del campo es increíble, un tipo alegre y bromista con el que da gusto estar y que se parece mucho a mí. Cuando está feliz lo transmite en el campo para ayudar al equipo”, aclaró Neymar.