Mike Tyson, deslumbrante desde su juventud, atravesó momentos muy oscuros durante su carrera e incluso después de haberla terminado. Contó su experiencia de haber fumado veneno de sapo y cómo se sintió “muerto”.

El ex boxeador brindó una entrevista con New York Post y brindó detalles sinceros sobre su vivencia extremadamente extraña con una droga psicodélica.

Tyson participó de “Wonderland”, una conferencia en Miami basada en la medicina y algunos consumos. Hace cuatro años, mientras atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida, el campeón mundial de peso pesado probó veneno de sapo.

“Morí durante mi primer viaje”, resumió el enorme ex pugilista. Por la potencia de su uso como droga, Tyson habló sobre lo que pudo ver debido a su consumo.

“En mis viajes he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas, pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de vencimiento”, sumó.

Mike Tyson contó detalles de su consumo de veneno de sapo.

El mismo Mike relató que para aquel entonces consumía grandes cantidades de alcohol y “drogas pesadas como la cocaína”. Además, tenía 45 kilos de sobrepeso. Como un consejo de amigo llegó la idea del veneno.

Su motivación fue clara. “Lo hice como un desafío. Antes de probar el sapo, era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo“, contó.

Además, pudo animarse a aclarar porqué necesitó ese “desafío”. “Tenía baja autoestima. Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar eso. El sapo despoja al ego”, firmó.

Luego de sus primeros episodios, bajó el exceso de peso que tenía y hasta pudo volver a boxear. También dijo que mejoró sus relaciones personales con su familia.

“Me ha hecho más creativo y me ayuda a concentrarme. Estoy más presente como empresario y emprendedor. Si me conociste en 1989, conocías a otra persona. Mi mente no es lo suficientemente sofisticada para comprender lo que sucedió, pero la vida ha mejorado. Todo el propósito del sapo es alcanzar su máximo potencial. Miro el mundo de otra manera. Todos somos iguales. Todo es amor”, declaró Tyson.

Por último, el ex boxeador contó su deseo tras sus experiencias. “Estoy luchando para que los psicodélicos se conviertan en medicamentos que se pueden comprar sin receta”, cerró.

Qué es el veneno de sapo

Según informó New York Post, lo que Mike Tyson menciona como “sapo” hace referencia al Bufo Alvarius. Es un anfibio oriundo de México, al que también reconocen como “sapo del desierto de Sonora”.

Así es el sapo del desierto de Sonora.

Comentaron que su veneno se puede fumar cuando está activo.