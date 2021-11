Mauricio Pochettino tiene uno de los equipos que más atención necesita y en el cual debe maniobrar con grandes egos y personalidades. Si bien PSG está consiguiendo resultados importantes, no convence desde el juego. “Si no nos dan tiempo, lástima”, confesó apuntando contra la dirigencia.

El entrenador dio una entrevista con el prestigioso medio francés L’Équipe y tocó en profundidad los asuntos sobre los que más se enfoca en el vestuario y en el propio armado del equipo.

La conducción del PSG para muchos podría ser un lujo y para otros tantos, una tarea demasiado compleja. “Es un gran desafío. No es una tortura. Tenemos el coraje y también la humildad de saber que si queremos triunfar, tendremos que adaptarnos”, definió el DT.

Mauricio Pochettino y su gestión en PSG.

Si bien Pochettino asumió el desafío de estar al frente de tamañas figuras como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé o Sergio Ramos, ante las presiones por su trabajo avisó: “También necesitamos algo de tiempo, que muchas veces no existe en el fútbol. Si no nos lo dan para desarrollar nuestra idea del PSG bueno... lástima. No seremos los primeros ni los últimos. Pero estamos felices de aportar nuestro conocimiento”.

Las recientes apariciones y declaraciones públicas de Leonardo podrían haber afectado el funcionamiento del plantel y sus propios resultados. Sin embargo, Pochettino no quiere que las críticas del director deportivo ni de cualquier agente del club afecten su trabajo.

Las erróneas expectativas de los hinchas del PSG

Desde el fanatismo de los fanáticos hasta algunos análisis anticipados, la aglomeración de estrellas parecía indicar que no habría competencia pareja con el PSG.

Ante la catarata de sensaciones que generó el rendimiento del equipo, Pochettino aclaró: “Las expectativas nacidas este verano hacen que, incluso antes de empezar un partido, hay que ganar 5-0. Y si después de diez minutos de juego todavía no estás 3-0, pffff... ¡qué decepción! Creo que esto es un error. La obligación no existe en el fútbol, el rival también tiene cualidades y sabe complicarte las cosas”.