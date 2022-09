Marcos Rojo explicó por qué Boca rompió el protocolo de la Liga en el Superclásico: “Hice todo mal”

La victoria de Boca sobre River 1 a 0 en el Superclásico dejó muchas imágenes para recordar. Sin dudas, una puede ser la salida del local rompiendo el protocolo que establece la Liga Profesional.

El mismo estipula que los equipos se encuentren para salir juntos, y no como antes donde cada uno iba por su lado. En este sentido, los jugadores del Xeneize saltaron directamente al círculo central salteándose tanto a rivales como árbitros.

“Hice todo mal en la salida, fue la ansiedad de salir a jugar el partido” explicó Marcos Rojo en una conferencia de prensa organizada este martes en Boca. Además, reveló otro detalle ocurrido instantes después: “Llego al sorteo y cuando Pinola me viene a dar el banderín me lo había olvidado en el vestuario”.

“Todos gritaban, hacía tiempo que no estábamos así”, detalló el defensor subcampeón del mundo en Brasil 2014. “Yo salgo del túnel y no vi el arquito ese y me mandé”, expresó entre risas el capitán Xeneize.

También contó que era su “primer clásico con gente” en La Bombonera y que eso era lo que más ansiedad le generaba. Martín Payero estuvo a su lado en la conferencia y dijo que “se sintió cómodo” en la posición que le tocó ocupar.