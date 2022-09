La dura crítica de Lito Costa Febre a Marcelo Gallardo por la derrota ante Boca: “No hizo nada”

La derrota de River dejó un duro golpe para todo el mundo Millonario y ahora apuntaron con fuertes críticas a Marcelo Gallardo por el planteo que hizo su equipo en La Bombonera. Una de las voces que fue muy crítico con el entrenador fue Lito Costa Febre, histórico relator del equipo de Núñez.

Es que una de las tantas críticas que surgieron tanto en las redes sociales como también en diferentes programas fue para con el entrenador por poner un esquema 5-3-2 y por la falta de carácter que tuvo el conjunto millonario.

Lito Costa Febre histórico relator de River.

En medio de la transmisión, Costa Febre señaló: “River ha jugado mal, mal. No le salió nada esta vez desde la cabeza al técnico, no apareció nunca River. Boca ganó con poco, pero le ganó. Y mucho análisis no se hacen de estos partidos. River no hizo nada”.

“Mirá que me cuesta decirlo. Ha fallado el Muñeco en el planteo del partido. No le salió nada en cuanto a la formación titular que puso, raro en él eh. Me duele un poco el bobo cuando lo tengo que criticar de esta manera al Muñeco. Nada de lo que él pensó salió en la cancha. Esta vez el gran Napoleón se ha equivocado, River no estuvo a la altura del partido y cayó derrotado. Jugó muy feo el equipo del Muñeco”, remarcó.

A las críticas del relator, se sumó su histórico comentarista Silvio Chattas que tampoco ahorró en críticas al planteo Millonario. “No tuvo nada de lo que tiene un equipo de Gallardo, tenía ratitos en los partidos y no tuvo nada en la cancha de Boca”, señaló.

La declaración de Marcelo Gallardo post Superclásico

El DT de River consideró que el partido con Boca se definió por un detalle en una pelota parada y reconoció que la derrota puede es un “golpe duro” porque el Superclásico “es un partido anímico”, por lo que ahora, dijo “habrá que ver si somos capaces de recuperarnos”.

“El plan era tener dos planes de juego, como hicimos en el primer tiempo intentando tener salidas por los costados, tener un enlace junto con De La Cruz y dos puntas, no lo pudimos ejecutar como hubiésemos querido que resultara y en el segundo tiempo tenía pensado hacer cambios y jugar como jugamos. En esas dos posibilidades de juego, en un partido chato, el detalle estuvo en una mínima jugada”, reveló el Muñeco.

Y cerró: “Después del gol, la sensación fue que no tuvimos tampoco esa capacidad para ir a buscarlo, porque es lo que más nos queda en el debe, no haber podido salir de ese golpe y salir a buscar el partido. Teníamos jugadores parta poder hacerlo y no pudimos”.